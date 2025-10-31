ADOCCO dice Carlos Pimentel falta a la verdad sobre el proceso de Licitación Licencias de Conducir del INTRANT

Santo Domingo, 31 de octubre del 2025.- En calidad de presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, queremos aclararle al país, primero, que impugnamos correctamente y dentro de los plazos legales el proceso de Licitación que lleva a cabo el INTRANT para la contratación del servicio de la emisión de la licencia de conducir y que lo hicimos antes de la apertura del SOBRE B, es decir, antes de que se acreditará a la única oferente la empresa MOBILITY ID; sin embargo, y a pesar de que lo hicimos bien, el Comité de Compra y Contrataciones del INTRANT nos rechazó la impugnación enviando el proceso por ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) que dirige el señor Carlos Pimentel; Pimentel sabe, o debe saber, que esa institución emitió la resolución No. DGCP44-2025-004110, de fecha 15 de octubre 2025, en donde de oficio, sin contestación de nuestra parte, indicaba que nosotros debimos hacer lo que hizo la Fundación Justicia y Transparencia, es decir, ‘denunciar las irregularidades por ante la DGCP”, no impugnar, por tanto, repetimos, que nos extraña mucho que días después y frente al incumbente del INTRANT el señor MILTON MORRISON, Pimentel dijera, que no existe ningún proceso pendiente de decisión por ante la DGCP, cuando nosotros le notificamos mediante el acto de alguacil No. 424/25, de fecha 21/10/2025 una demanda en Intervención Forzosa para que comparezca por ante el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo en fecha 23 de octubre de este mismo año, cuestión esta, que fue publicada en sesenta y seis diarios digitales del país.

No obstante, lo anterior, el señor Pimentel de manera abierta señala en un programa, que en la DGCP ni en el INTRANT existen procedimientos pendientes de decidir o de fallos, cosa está, totalmente falsa, porque la misma DGCP emitió la resolución que le indicamos más arriba, pero además, él sabe más que nadie de la existencia de la solicitud de Medida Cautelar anticipada que teníamos pendiente para conocer el 23 de este mes y que por el fenómeno atmosférico Melissa fue suspendida y promovida el 28 de este mismo mes, y a la que asistieron los abogados del INTRANT.

Pero también les anunciamos al país a través de ustedes que, el lunes de esta misma semana depositamos un Recurso Contencioso Administrativo por ante el TSA en la que solicitamos la revocación del oficio No. DDE-EXT-2413-2025, mismo que rechazara nuestra impugnación y que sirve de base a nuestra solicitud de Medida Cautelar anticipada, la cual denuncia y prueba todas las malas prácticas llevadas a cabo en el proceso de licitación del INTRANT para la confección de la licencia de conducir con el único interés de provocar la selección de un único oferente previamente seleccionado, en franca violación al principio de selección objetiva protegido en nuestra Constitución, Leyes y Reglamentos.

Por tanto, y por respeto a su investidura ni Carlos Pimentel ni el ingeniero Milton Morrison pueden alegar ignorancia ante la existencia de procedimientos pendientes de decisiones en el Tribunal Superior Administrativo y por ante la DGCP, a menos, pensamos nosotros, que se quiera seguir con el proceso de la licitación a los fines de firmar el contrato aun cuando el proceso está siendo demandado en nulidad tanto por la Fundación Justicia y Transparencia como por nosotros.

No olviden ustedes, que en este mismo mes ADOCCO depositó por ante el PEPCA una denuncia en la que se les imputan al ingeniero Milton Morrison y a MOBILITY ID, infracciones graves tales como falsificación intelectual, uso de documentos falsos, asociación de Malhechores, lavados de activos, corrupción administrativa entre otros y que el Ministerio Público está investigando esa denuncia, según sabemos.

De acuerdo con Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, el director de la DGCP, se llevó de encuentro el principio de imparcialidad, práctica en la que viene incurriendo con frecuencia, al hacer manifestaciones sobre casos de los que el órgano rector que él dirige está apoderado, a sabiendas de que como tercero imparcial, debe manifestarse por resolución, como lo hacen los jueces a través de sentencias

