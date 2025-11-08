ADOCALZA llama a mantener el diálogo abierto sobre la reforma al Código Laboral

Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Dominicana de fabricantes de Calzado (ADOCALZA) expresó su preocupación ante las declaraciones de algunos diputados que se oponen a cualquier modificación al Código Laboral, mientras el tema aún se encuentra en discusión en la comisión correspondiente del Congreso Nacional.

ADOCALZA considera que cerrar el debate antes de escucharse todas las voces representa un riesgo para la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector calzado, que generan miles de empleos directos e indirectos en todo el país. La industria y el comercio del calzado necesitan un marco legal moderno que promueva la formalización, la competitividad y la estabilidad laboral.

La asociación reafirma su compromiso con una reforma laboral equilibrada y consensuada, que proteja los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, garantice la viabilidad y crecimiento de las empresas del sector.

ADOCALZA hace un llamado a los legisladores a mantener una actitud abierta, participativa y responsable, asegurando que el proceso de reforma contemple las necesidades del comercio y la producción nacional, y contribuya al desarrollo económico inclusivo.

