ADN y MUDE firman acuerdo para prevenir violencia de género y promover manejo de residuos

Santo Domingo, DN – El Ayuntamiento del Distrito Nacional y Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE) firmaron un acuerdo para desarrollar el proyecto «Gobernanza participativa a través de una cultura de prevención de la violencia de género y manejo de basura».

La alcaldesa Carolina Mejía explicó que este pacto tiene por objetivo promover la igualdad de género y manejo de gestión de los residuos sólidos para el fortalecimiento de la buena gobernanza municipal a través de la concientización ciudadana, impulsando transformaciones reales y duraderas.

Además, el acuerdo persigue la integración social en acciones de prevención a través del arte y el deporte, en eventos de concientización de limpieza y clasificación de residuos sólidos. Asimismo, implementar campañas locales contra la violencia de género y promover comportamientos responsables para fortalecer la participación ciudadana como base de una gobernanza moderna, participativa y equitativa.

El pacto fue rubricado por Carolina Mejía y Rosa Rita Álvarez con el apoyo de la Xunta de Galicia, propiciando el fortalecimiento del compromiso de seguir trabajando por una ciudad más segura, justa y humana.

Álvarez, directora ejecutiva de MUDE, aseguró que trabajar por una cultura de prevención de la violencia y por la promoción del manejo adecuado de los desechos y los plásticos, involucrando la participación comunitaria, contribuye a aumentar la conciencia ciudadana, lograr cambios culturales y tener comportamientos más comprometidos que lleven beneficios a la población.

“Alcaldesa Carolina, le agradezco por abrir este espacio de colaboración y por su compromiso con iniciativas que fortalecen la participación ciudadana, promueven la igualdad de género y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito Nacional”, indicó Álvarez.

Para ambas entidades, este acuerdo es motivo de celebración porque renueva la determinación de seguir trabajando por comunidades de un Distrito Nacional más seguro, más justo, y más humano, donde las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial en entornos libres de violencia y con servicios municipales fortalecidos.

Al convenido asistieron: Elizabeth Mateo, secretaria general de la alcaldía; Sina del Rosario, secretaria técnica; Alexia Infante, directora de Planificación y Desarrollo Institucional; y Juan Lebrón, coordinador de Secretaría General.

Asimismo, Pastora Méndez, directora administrativa del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez; Victoria Cruz, gerente del Programa de Desarrollo Social; Wanda Polanco, gerente de Gestión Humana; Patricia García, gerente Planeación, Proyectos y Comunicación; y Petruska Luna, directora operativa; entre otras.

