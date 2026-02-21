ADIMARS pide revisión técnica del ajuste de riesgo de salud en RD

Santo Domingo. –Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) pidió revisar el modelo de ajuste de riesgo en el sistema de salud, al advertir que la cápita diferenciada por edad y sexo “no fue considerada cabalmente” en todas las variables necesarias, lo que podría afectar la sostenibilidad del financiamiento del sistema.

La modalidad fue presentada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social y posteriormente aprobada mediante la Resolución 624-02.

Durante una entrevista en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, el asesor técnico de ADIMARS, Luis Giacometti, afirmó que tomar únicamente edad y sexo como base del nuevo esquema “sólo explica menos del 5% del nivel de riesgo de una población”.

“Estamos haciendo una medida que va a afectar a todo el sistema porque cambia por completo el modelo de financiamiento cuando el beneficio apenas alcanza a explicar un 3, 4, máximo un 5% del nivel de riesgo”, sostuvo.

El especialista agregó que se trata de una decisión “incompleta, mal calculada desde nuestro punto de vista” y reiteró que el ajuste de riesgo debe considerar múltiples variables técnicas, como morbilidad, condiciones crónicas y determinantes socioeconómicos, tal como ocurre en modelos internacionales.

Asimismo, cuestionó la percepción de que la población joven representa bajo riesgo para el sistema, al señalar que en la República Dominicana la epidemiología ha cambiado.

“No son envejecientes los que van en un motor. Son jóvenes de 20, 25 y 30 años que hoy vemos con lesiones permanentes que afectan su capacidad de trabajar y su nivel de ingreso”, expresó.

ADIMARS aclaró que no se opone a realizar un ajuste de riesgo, pero insistió en que debe hacerse “con todas las variables y con rigor técnico”, dada la magnitud del impacto que tendría sobre la seguridad social.

Visited 5 times, 5 visit(s) today