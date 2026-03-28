Actualidad RD y el Mundo en Primicias, dos combustibles aumentados de precios, Ruta Cero de DIGESETT, Operativo Conciencia por Vida Semana Santana 2026
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El alza en los precios del avtur y el kerosene dispuesta por el gobierno, encareciendo el combustible que utilizan los aviones, el lanzamiento de la Ruta Cero de la DIGESETT para evitar accidentes en la Semana Santa 2026, presentada en Santiago de los Caballleros y Puerto Plata; el Operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2026; el viernes que disfrutó la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, en el colmado La Venganza, muy popular de Santo Domingo; la guerra en OrienteMedio iniciando el segundo mes, una nueva amenaza del presidente Donald Trump a Cuba, la detención en Hato Mayor de tres personas perseguidas por la muerte de un joven en el sector 27 de Febrero, Gregorio García Castro, martir de la prensa dominicana asesinado hace 53 años en los doce años de gobierno del ex presidente Joaquin Balaguer; tres mil quinientos marinos de Estados Unidos desplegados en contra Irán; fuertes lluvias en algunos puntos del país, el caso Calamar en los titulares de la prensa dominicana, el fallecimiento del industrial del cacao dominicano, empresario Héctor Rizek Llabaly; las largas filas en aeropuertos en Estados Unidos, La Edición XVIII del Voleibol Playero Semana Santa en Cabarete, Puerto Plata; son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.
Otros temas son:
Las duras críticas del ex presidente Danilo Medina al gobierno
Montecristi, de un a potencia turística y productora de bananos, a la generación electrica creciente
La no soluciónd el caoe en los aeropuertos en Estados Unidos
El control del Estrechode Ormuz por Irán
La muerte de periodistas en El Líbano
Diferencias entre democratgas y republicanos sobre la situación en los aeropuertos en Estados Unidos
El sonado caso de una joven que falleció luego de una liposucción en un centro de salud en Santiago
La información sobre el arresto e investigación de un fiscal acusado de recibir US$ 10,000, dinero que provendría de una persona investigada por el Ministerio Público
En estado de fallo el sonado caso Calamar
Nueva alza en el precio del petróleo
La violencia de género en Villa Altagracia
La detención de más de mil haitianos indocumentados
El mantenimiento al Teleférico de Santo Domingo y Santiago
Operativos policiales en diferentes comunidades para enfrentar delitos
El riesgo de inundaciones urbanas en 16 provincias
El daño de la basura en La Romana
Un operativo de recogida de basura en Santo Domingo Norte
La ayuda humanitaria para Cuba
ECONOMIA
Los 297 megas que está aportando al servicio eléctrico la Manzanillo Power, que opera en Montecristi
El reajuste en los precios de los pasajes aéreos
Dos personas detenidas por un intento de contrabando de cigarrillos en San Juan de la Maguana
La inversión en la construcción de un puente sobre el río Guanuma
El dólar a RD$ 61.04 para la venta
Más barcos pasando por el estrecho de ormuz, Irán hace advertencia
Los 414 megavatios de una nueva planta generadora de energía inaugurada en Manzanillo, Montecristi, por el presidente Luis Abinader
Turistas disfrutando las playas en el Este
Pie de Foto
Generadora de energía Manzanillo Power, en la provincia de Montecristi