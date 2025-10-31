Activistas en NYC exhortan votar por Mamdani para alcalde

NUEVA YORK.- Decenas de activistas sociales y comunitarios exhortan a los neoyorkinos votar este próximo 4 de noviembre por Zohran Mamdani para la alcaldía de esta ciudad.

Votar por Mamdani es votar por uno de los nuestros, por ser una persona comprometida con las grandes mayorías oprimidas, explotadas, marginadas por la oligarquía y corporaciones millonarias gobernantes.

Hay que votar por un inmigrante que representa los valores de democracia, la inclusión, la confraternidad, la solidaridad y el bienestar común, expresan en documento.

Un voto a su favor es un voto de oposición, condena a la persecución y deportación de cientos de miles de inmigrantes injustamente catalogados como criminales, cuando son simples trabajadores que buscan en esta nación el pan, la educación y la tranquilidad para sí y sus familiares que les niegan en sus países las elites económicas y sociales dominantes.

El apoyo creciente que tiene Mamdani está asociado a sus justas propuestas que buscan una redistribución de la riqueza para que las ganancias generadas por los distintos actores sociales y económicos no continúen concentrándose entre los más ricos de los ricos (1% de la población), mientras el 70% de los más pobres a cuanto llega es a niveles de mejoría que solo les permite la subsistencia.

Un voto hacia él es ayudar a tener un alcalde realmente comprometido con los inmigrantes; con preservar la condición de ciudad santuario de NY y que no se someterá a las pretensiones antidemocráticas de Donald Trump de encarnar un régimen propio del pasado.

Entre los firmantes figuran del sector sindical 1199 SEIU, líderes comunitarios, activistas sociales, políticos, religiosos, educadores, profesionales, maestros, y músico, entre otros.

Son ellos Estela Vásquez, Sussie Lozada, Rosita M. Romero, Diana Peña, Laura Daigen-Ayala, Alfredo Miases, Frankin Vásquez, Llieselle Trinidad, Jeanie Dubnau, Francisco Fernández, Arelis Figueroa, Diana García, Rafael Sención, Gladys Sánchez, Nelson Trinidad, Luis Almánzar, Hugo Orozco, José Alfaro, y Samuel Sánchez.

Asimismo, América Trinidad, Barry Cohen, Darío Gómez, Alfonso Tejada, Jaime Morban, Rafael de los Santos, Simón Morel, Vivian Martínez-Arango, Eugenio de la Cruz, Agustín Fortunato, Eudes Payano, Minerva Cerón, María Terrero, Cristie Triana, Milton Báez, Leni Trinidad, Joan Cohen, Ayla A. Trinidad, Ángel Bogaert, Rafael Cruz, y Humberto Torres.

También, Armando Fernández, José Luis Keppis, Luis Matos, Juan (Yeo) Santana, Julio Ogando, Francisco Reyes, Sandra C. Ovalles, Gilma Prado, Darío Abreu, Carlos Montes de Oca, Ceferino Cruz, Julio Alera, Fausto Brand, y Carlos Suarez, entre otros.

