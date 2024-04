Abstención Electoral provocada por las Juntas Electorales.

La alta abstención electoral de cerca de un 50% de votantes, es en gran medida, culpa de las Juntas Electorales, que no aplican la ley 55 de Registro Electoral, permitiendo que los votantes no regulen su marbete, que les permita votar cerca de su domicilio.

Mas de tres mil autobuses son contratados por los partidos de oposición y del gobierno, para trasladar empleados públicos y ciudadanos que no han regulado su marbete y su dirección domiciliaria, con fines electorales, convirtiéndose en infractores de la ley, y a pesar de eso, son premiados por los partidos llevándolos a votar con dinero y otras comodidades.

De ocho millones de votantes en nuestro territorio, votan menos de cuatro millones, todo por el motivo de la Junta Central Electoral no aplicar sanciones a los ciudadanos que no regulan sus domicilios, y porque la Junta Central, por Resolución, no obliga al Ministerio de Administración publica a que tenga que llevar un control de los empleados de otras demarcaciones territoriales que no han regulado su marbete actualizando su domicilio habitual.

Esa falta de regulación de los marbetes aumenta el numero de delincuentes, y han llenado las calles de la capital de motoristas que no tienen regulado su domicilio habitual, facilitando que el Pais se convierta en una perfecta anarquía, sin garantías ciudadanas.

El Ministerio de Administración Publica debe sancionar y prohibirle a los empleados públicos de la capital, advirtiéndoles que serán sancionados disciplinariamente si no regulan sus cédulas antes del día de las elecciones de mayo del 2024.

Los partidos político deben exigir a la Junta Central Electoral, prohibir que el dia de las elecciones generales, el transito hacia las provincias y municipios, y Distritos Municipales sean abarrotadas de votantes infractores de la ley 55