Abren empresa en NY que entregará alimentos en RD en un plazo de 2 a 24 horas

NUEVA YORK.- La reconocida líder comunitaria y profesional con más de 30 años en el Alto Manhattan, Silvia Smith, inauguró el pasado fin de semana la empresa “SOS tu Canasta”, una innovadora plataforma que permite realizar compras en Estados Unidos y recibir los productos en la República Dominicana en un plazo de 2 a 24 horas.

Con una oficina establecida en el 79 de la avenida Sherman, en el sector de Inwood, los dominicanos en la Gran Manzana podrán acortar distancias y reforzar su apoyo a familiares y amigos en el país caribeño.

“SOS tu Canasta” surge como respuesta a una necesidad latente de la diáspora dominicana, para asistir de manera rápida, segura y eficaz a sus seres queridos en dominicana, en un momento en que el tiempo y la logística representan un desafío.

Los interesados pueden elegir las canastas de alimentos desde su teléfono móvil, eliminando procesos tradicionales como envíos de dinero, pagos adicionales o largas esperas.

La empresa ofrece canastas prediseñadas con productos de alta calidad, almacenados directamente en RD, lo que garantiza frescura y rapidez en la entrega.

Actualmente, el servicio opera en Santo Domingo y Santiago, con planes de expansión a otras ciudades del país, consolidando su visión de convertirse en la tienda digital de referencia para los dominicanos en el exterior.

“Nuestro compromiso es que cada entrega represente tranquilidad”. No enviamos solo alimentos; además de la eficiencia en la entrega, ofrecemos métodos de pago seguros y confiables, brindando una experiencia sin intermediarios y con total transparencia para el usuario.

Smith cuenta con más de tres décadas de experiencia en servicios integrales, incluyendo asesoría empresarial, inmigración, impuestos y gestión de trámites, lo que respalda la solidez de este nuevo servicio.

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