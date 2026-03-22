Abogado denuncia Gobierno aplicó una «reforma fiscal por la izquierda»

SANTO DOMINGO: El abogado Víctor Mateo Vásquez calificó como una «reforma fiscal por la izquierda» la decisión del Gobierno dominicano de mantener los precios de los combustibles en niveles máximos, incluso cuando el precio del petróleo a nivel internacional mostraba bajas significativas por debajo de los 85 dólares.

Mateo Vásquez explicó que, si bien el alza actual es una eventualidad que escapa al control del país debido a la crisis geopolítica con Irán, es necesario analizar la conducta del Estado frente a los alivios que nunca llegaron al consumidor final.

Falta de creatividad recaudatoria

El jurista recordó que, tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Poder Ejecutivo estableció un esquema de subsidio condicionado al precio del barril (entre $85 y $115 dólares). Sin embargo, denunció que ante los intentos fallidos de implementar una reforma fiscal formal a finales de 2024, el Gobierno optó por una vía de recaudación más agresiva y silenciosa.

«Cuando el barril bajó considerablemente, el Gobierno prefirió hacerse de la vista gorda y mantener los precios en el tope. Esto fue una oportunidad de oro para un Estado poco creativo en la búsqueda de generación de riqueza», afirmó Mateo Vásquez.

Impuestos de «Evasión Cero»

Para el profesional del derecho, el enfoque gubernamental se ha centrado en el impuesto a los hidrocarburos debido a que es un tributo de evasión cero, garantizado por la altísima demanda del enorme parque vehicular del país. Según sus declaraciones, prefirió mantener la carga sobre el ciudadano en lugar de disminuir los precios como correspondía técnicamente.

Un llamado a la reacción ciudadana

Mateo Vásquez, criticó la pasividad de la sociedad ante estas medidas, señalando que el silencio colectivo permite que las autoridades repitan patrones de recaudación desproporcionados.

«¿Y la gente qué hizo o qué dijo? Nada. Por ende, si siempre hacemos lo mismo, jamás podremos esperar resultados distintos», concluyó el abogado, instando a una mayor vigilancia social sobre la gestión económica del país

Visited 3 times, 3 visit(s) today