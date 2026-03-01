Abinader reafirma ante la Asamblea Nacional su lucha contra la corrupción administrativa

Manuel Diaz Aponte

El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó su decidida política de lucha contra la corrupción en el país, y dio seguridad, de que los recursos sustraídos de SENASA serán recuperados y reincorporados a las arcas del Estado.

Valoró la importancia de la honestidad para el ciudadano y particularmente entre aquellos funcionarios que manejan fondos del patrimonio público.

En ese contexto, dijo que mientras sea presidente de la República, no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder que esté por encima de la ley.

Aseguró que en su gobierno no existen intocables, ni existen protegidos y no existen excusas, porque nadie está por encima de la ley.

“Y cuando han surgido pruebas, incluso en instituciones tan sensibles como SeNaSa, la respuesta ha sido una sola: enviarlo al ministerio público para que investigue, actúe y se asuman las consecuencias. Sin interferencias. Sin presiones. Sin encubrimientos”, expuso el jefe de Estado.

Hablando ante la Asamblea Nacional en ocasión del 182 Aniversario de la Independencia Nacional, Abinader enfatizó: “En los casos de corrupción, como el de Senasa, en el que el gobierno se ha constituido en actor civil, los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley, mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado. Y para eso, he instruido al equipo de recuperación del patrimonio público, quienes están aquí presentes. ¡No descansen hasta conseguirlo!”.

El mandatario y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recordó que al ascender al poder el 16 de agosto del 2020 fue claro al advertir que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro.

Igualmente, rememoró sus palabras de que el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.

“Hoy puedo decir, con la frente en alto y la coherencia intacta, que esas palabras se han cumplido.”

Transparencia en el Estado

Abinader expuso que la honestidad no es un discurso: es una línea que no se cruza. La transparencia no es una opción: es un deber.

En su alocución de tres horas en el Congreso Nacional para rendir cuentas de su gestión gubernamental, el presidente Luis Abinader resaltó la importancia de la independencia de la justicia en el desarrollo institucional.

Al respecto, citó lo expresado por Transparencia Internacional en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde indica que la República Dominicana mejoró por quinto año consecutivo, pasando de la posición 136 en 2020 a la 99 en 2025.

En su discurso, Abinader defendió en forma vehemente la importancia de la honestidad en la administración pública, indicando que: “Yo tengo amigos, pero no cómplices, y este Gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción, cueste lo que cueste; me cueste lo que me cueste, ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios”.

En el ámbito externo, dijo que el reconocimiento internacional a los esfuerzos por la transparencia en el país es innegable, y refirió que la República Dominicana ha sido seleccionada para albergar la Conferencia Internacional Anticorrupción 2026, un evento de gran relevancia que reunirá a más de 2,000 actores de 160 países.

Obligación moral

La postura de Abinader ante la defensa de la transparencia en la conducción gubernamental quedó de manifiesto cuando expuso lo vital que es el manejo pulcro de los bienes públicos.

En ese sentido, estableció que “un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral. Es la base de la confianza, el cimiento del desarrollo y la única garantía de que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar: a la gente”.

Esta intervención representa probablemente la mayor firmeza de un mandatario dominicano en los últimos años al abordar la cuestión de la corrupción desde los salones de la Asamblea Nacional.

No solamente la condenó, sino que igualmente advirtió sobre sus consecuencias negativas para la estabilidad económica, democrática e institucional.

Igualmente, es una clara advertencia de que el presidente Luis Abinader seguirá vigilante ante el accionar de sus funcionarios y decidido a defender su obra de gobierno que culmina el 16 de agosto del 2028.

Al mismo tiempo, que busca desligar su imagen ante cualquier otro posible caso de corrupción administrativa que pueda presentarse en la actual gestión gubernamental.

Por esa razón, no escatimó esfuerzo al indicar que la lucha contra la corrupción no es una declaratoria más; es su columna vertebral, su brújula moral inamovible.

Bajo el amparo e iniciativa de la Meta RD 2036, el gobierno busca consolidar el aumento de la productividad, la innovación, el fortalecimiento del capital humano y la consolidación de un Estado más eficiente.

Legado Patriótico

Al destacar el legado de los padres fundadores de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, el Ejecutivo dijo que la construcción de una patria digna es una responsabilidad permanente de cada generación.

“Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra con orgullo su origen. Esta no es solo una fecha marcada en el calendario, es el latido más profundo de nuestra identidad. Es el día en que recordamos que un grupo de jóvenes, armados únicamente con su fe en la libertad, decidió que esta tierra no sería simplemente un territorio, sino una patria. Una patria que debía resguardarse con sacrificio, construirse con dignidad y honrarse con trabajo”, expuso el presidente en su discurso de rendición de cuentas del año 2025.

Por el robo en el Servicio Nacional de Salud (SaNasa) guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, Distrito Nacional, su exdirector, Santiago Hazim y otros seis implicados. Otros tres acusados guardan prisión domiciliaria.

A comienzos de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción dictadas contra los imputados en este escándalo de corrupción estimado en más de 15 mil millones de pesos.

La sociedad dominicana espera que finalmente la Justicia aplique sanciones ejemplarizadoras contra este o cualquier otro acto de corrupción que pueda presentarse en el futuro. Es la única manera de fortalecer nuestro sistema democrático y devolverle esperanza a la ciudadanía.

Todos debemos permanecer vigilantes ante la lucha contra la corrupción administrativa que impacta negativamente en la calidad de vida de la población, cuyos integrantes en su mayoría trabajan dignamente con esfuerzos y sacrificios.

