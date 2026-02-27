Abinader fija meta de reducir la pobreza al 15 % y destaca impacto de Oportunidad 14-24

Santo Domingo, viernes 27 de febrero de 2026. El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno proyecta reducir la pobreza general al 15 % en los próximos años, apoyado en el fortalecimiento de los programas sociales y la expansión de oportunidades para la juventud.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario expresó:

“Estoy convencido de que, con la continuidad del aumento real del salario mínimo, el fortalecimiento de programas como Oportunidad 14-24, la expansión de becas en todo el territorio nacional, la consolidación de las transferencias focalizadas y la formación dual impulsada por INFOTEP, lograremos la meta de reducir la pobreza general al 15 % en los próximos años y avanzar de manera decidida hacia la erradicación de la pobreza extrema”.

El jefe de Estado destacó además que el programa “Oportunidad 14/24” se ha consolidado como una herramienta clave de reinserción social, impactando a más de 30 mil jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y laboral.

“Asimismo, el programa ‘Oportunidad 14/24’ se ha consolidado como una herramienta clave de reinserción social, impactando a más de 30 mil jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y laboral. Solo en 2025, 3,384 ingresaron a prácticas profesionales remuneradas y programas de emprendimiento, mientras 11,646 recibieron nivelación educativa y formación técnico-vocacional. Porque cuando un joven encuentra oportunidades en su país, no solo cambia su destino: fortalece el presente y asegura el futuro de toda la nación”, manifestó.

En ese contexto, el Gabinete de Política Social informó en su reporte de gestión 2025 que fortaleció la ejecución y articulación de la política social del Estado mediante la realización de 283 Jornadas de Inclusión Social en todo el territorio nacional y la ampliación de sus principales programas dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las jornadas impactaron a 135,445 personas, quienes recibieron consultas médicas generales y odontológicas, medicamentos, equipos médicos, lentes, raciones alimenticias cocidas y orientación sobre programas sociales, entre otros servicios ofrecidos por instituciones que integran el Sistema de Protección Social.

En paralelo, el programa Punto Solidario, ventanilla única de acceso a servicios sociales, atendió 197,062 ciudadanos, generando 327,441 consultas durante el año. Según los registros institucionales, el 69.7 % de los trámites fue gestionado por mujeres y el 30.3 % por hombres, mientras que el 90.2 % de los casos se resolvió dentro del tiempo establecido.

En materia de juventud, el programa Oportunidad 14-24 amplió su presencia territorial con la inauguración de ocho nuevos centros, alcanzando un total de 149 espacios en 31 provincias y el Distrito Nacional. El impacto acumulado asciende a 55,320 jóvenes beneficiados, de los cuales 24,078 se han graduado en oficios técnicos y 10,332 se encuentran en proceso de culminación.

Durante 2025, 11,646 jóvenes fueron capacitados en rutas técnico-vocacionales en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En el ámbito de género, la institución puso en operación dos Centros de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer), en Santiago y Santo Domingo Norte, que durante el año brindaron atención integral a 4,995 usuarias.

Por su parte, los Centros Tecnológicos Comunitarios fortalecieron la inclusión digital mediante la capacitación de 75,262 ciudadanos en alfabetización digital y la formación de 51,037 jóvenes y adultos para su inserción en el mercado laboral tecnológico.