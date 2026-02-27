Abinader destaca que más de un millón de dominicanos se bancarizaron en 2025 a través de Banreservas

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó en su discurso de rendición de cuentas que más de un millón de dominicanos ingresaron al sistema financiero durante 2025 mediante los programas de Banreservas, consolidando a la entidad estatal como el principal motor de inclusión financiera del país.

En su alocución ante la Asamblea Nacional, el mandatario precisó que, además, 110,000 personas accedieron por primera vez al crédito formal, ampliando significativamente el acceso al financiamiento y fortaleciendo la participación de miles de ciudadanos en la economía formal.

El jefe de Estado resaltó que este desempeño permitió que Banreservas encabezara el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos, posicionándose como la institución más inclusiva del sistema financiero nacional.

En el plano financiero, Abinader indicó que la entidad cerró 2025 con utilidades por RD$25 mil millones y activos que alcanzaron RD$1.28 billones, reafirmando su liderazgo dentro del sistema bancario dominicano.

El mandatario enmarcó estos resultados dentro de la fortaleza general del sistema financiero nacional, cuyos activos totales se situaron en RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1% del PIB, con un crecimiento interanual de 7.9% y un índice de solvencia cercano al 17%, muy por encima del mínimo regulatorio.

Abinader subrayó que la expansión de la bancarización y el acceso al crédito constituyen herramientas fundamentales para dinamizar el consumo, impulsar el emprendimiento y contribuir a la reducción sostenida de la pobreza en el país.

Visited 5 times, 5 visit(s) today