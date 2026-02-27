Abinader destaca que DGA implementará pagos de impuestos aduanales con tarjetas de crédito

Santo Domingo, RD. – El presidente de la República, Luis Abinader, anunció, en su discurso de rendición de cuentas, que la Dirección General de Aduanas (DGA) trabaja en un proyecto para que los pagos de impuestos y tasas aduanales sean pagados, también, con tarjetas de débito y de crédito.

“Esta medida simplifica la vida de nuestras Mipymes, ampliando los canales para cumplir de forma ágil, simple y transparente, reduciendo fricciones, tiempos y costos, como ya lo está aceptando la DGII”, destacó el jefe de Estado en su alocución ante la Asamblea Nacional.

En ese sentido, la DGA inició un piloto de pago en las diferentes administraciones y aeropuertos del país. Asimismo, en los próximos meses la entidad pondrá en funcionamiento los pagos SIGA/Web.

A estos se suman los pagos del pin, también podrán hacerse con todas las tarjetas de créditos del ecosistema completo de bancos de la República Dominicana.

“Porque simplificar es también democratizar. Y así como modernizamos los trámites y digitalizamos servicios, también transformamos la manera en que el Estado comunica, educa y proyecta nuestros valores”, reafirmó el mandatario.

Visited 4 times, 4 visit(s) today