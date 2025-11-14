- Publicidad -
Políticas

Abel Martínez motiva a estudiantes de la PUCMM Santiago a asumir liderazgo para renovar la esperanza y el rumbo del país

En el seno de su alma mater, Martínez aseguró que los jóvenes no están para que les impongan gobiernos; “están para construirlos. Para decidir, no para que decidan por ellos”.

PRIMICIAS DIGITAL14 de noviembre de 2025
Santiago, R.D. – En un encuentro dinámico, cercano y cargado de ideas frescas, el líder político Abel Martínez sostuvo un conversatorio abierto con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en donde destacó la importancia del liderazgo juvenil, la participación social y el rol determinante de esta generación en el futuro de la República Dominicana.

Martínez dijo sentirse inmensamente feliz de poder compartir con estudiantes de su alma mater, con quienes compartió anécdotas, experiencias personales y reflexiones sobre su propia etapa universitaria, conectando de forma espontánea con los estudiantes. El diálogo fluyó en un ambiente franco, donde el también expresidente de la Cámara de Diputados escuchó inquietudes, propuestas y preocupaciones sobre los desafíos del país.

El exalcalde de Santiago resaltó que la juventud dominicana no está para observar desde la grada, sino para asumir un papel protagónico en la construcción del país que desean.

“Los jóvenes no están para que les impongan gobiernos; están para construirlos. Para decidir, no para que decidan por ellos. Y ese rol es clave para renovar la esperanza y el rumbo del país, y para exigir un liderazgo a la altura de esta generación.”

El aspirante presidencial abordó temas como el costo de la vida, la falta de oportunidades, la necesidad de transparencia, la importancia de la planificación del Estado y el impacto que tiene la participación juvenil en la toma de decisiones públicas.

Señaló que “el país necesita más que discursos o marketing político, criterio, dirección y resultados, elementos que solo surgen cuando los jóvenes participan con identidad, carácter y visión de largo plazo”.

