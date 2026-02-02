Abel Martínez comparte con arroceros, dirigentes del PLD y comunitarios en Dajabón

Dajabón.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, continúa realizando encuentros para escuchar a los diversos sectores de la población, conectando con las preocupaciones de la gente y llevando un mensaje de esperanza, unidad y determinación a la dirigencia del partido de la estrella amarilla.

En esta ocasión, Martínez intercambió inquietudes con productores de arroz de la Línea Noroeste, quienes expusieron las problemáticas que enfrenta el sector por la falta de respaldo estatal y por la competencia desleal que los ahoga, fruto de la política de importaciones desmedida que ha asumido el actual gobierno.

“Hay que conocer y amar el campo para poder entender la importancia que tiene invertir y respaldar la producción nacional para poder garantizar eficiencia en toda la estructura de la cadena agroalimentaria, que va desde los insumos, la siembra, la cosecha, hasta llevar el alimento a la mesa. Conozco sus luchas y las abrazo. Pueden contar no nosotros porque sus preocupaciones, son las mías”, expresó Abel.

El intercambio con los arroceros se realizó en la casa de la familia Metz y estuvieron presentes los productores Tomás Metz, Sócrates Carrasco (Tito), y Benigno Toribio, representante regional de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas (ANPA), entre otros.

Martínez también compartió con la dirigencia y simpatizantes del PLD en el local municipal del partido en Dajabón junto a quienes analizó la importancia de seguir trabajando sin descanso para llegar al corazón de la gente, destacando primero la necesidad de dinamizar, fortalecer y unificar el partido, antes de hablar de la escogencia de una candidatura.

“Lo que necesitamos de cara al 2028 es ganar. ¿Qué necesitan los dominicanos en 2028? Ganar con el PLD y sacar a este gobierno malo. Pero para eso debemos desprendernos de ambiciones personales; apostar a la sensatez, aprender de las experiencias anteriores y, sobre todo, dar pasos estratégicos dentro del marco de la ley y de las ordenanzas de nuestro partido. Tenemos que trabajar unidos para ganar con la candidatura que conecte verdaderamente con el pueblo”, señaló.

En el encuentro con la dirigencia, Abel fue recibido por el presidente provincial, Gregorio Reyes (Goyo), Derminio Fernández (Paco), presidente municipal y Juan Perdomo, presidente municipal de El Pino. También estuvieron los miembros del Comité Central Fiordaliza Ceballos, Yuly Gómez y Bienvenido Colón, junto a presidentes de intermedios y de comités de base del municipio cabecera y otras demarcaciones.

Finalmente, Abel Martínez encabezó un torneo de dominó junto a líderes comunitarios, simpatizantes, representantes de sectores externos, junto a quienes compartió de forma distendida, cercana, en un ambiente de cofradía, en donde lo más destacado fue la presencia de juventud y nuevas caras identificadas con las posiciones y el proyecto de nación que encabeza Martínez.

El encuentro recreativo se realizó en la Hacienda Mango del municipio de Dajabón y estuvieron presentes el empresario Ramón Ventura; el agrimensor Luis Figueroa; el doctor Puro Féliz Abreu y el diácono Carlos Delgado, así como jóvenes profesionales de la salud, la educación y de diversos ramos, estudiantes universitarios, personalidades locales, líderes comunitarios y miembros del equipo político del aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

