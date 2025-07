Abel Martínez afirma que es tiempo de humanizar la gestión pública

New York, Estados Unidos.- El aspirante presidencial Abel Martínez, sostuvo el segundo de varios encuentros que está realizando en la ciudad de New York, con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y representantes de la diáspora, con quienes intercambió impresiones, animándolos a no ser indiferentes a las situaciones que atraviesa la República Dominicana, afirmando que es tiempo de humanizar la administración pública, con un gobierno encabezado por un político de experiencia, con historia de logros y que no mienta.

El exalcalde de Santiago aseguró que su compromiso es seguir batallando por el país, “porque los dominicanos necesitamos que RD sea dirigida con gerencia y que se actúe con honestidad y ustedes que viven en el exterior, que son parte fundamental de la economía de República Dominicana, no pueden permanecer de espaldas a lo que sucede en el país”.

Martínez dijo que en el PLD hay muchas cosas que cambiar en la forma de dirigir un nuevo gobierno y como partido. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de conectarnos con los dominicanos para que el 2028, tenga un inicio de gestión presidencial que valore a la República Dominicana”.

“Lo que el PLD necesita es convertirnos en un puente entre el pueblo y el partido que nos conduzca a ser los representantes genuinos de los sentimientos de un pueblo que quiere tener un buen Gobierno, que hoy no lo tiene”, expresó.

Abel Martínez, quien estaba acompañado de su esposa, la comunicadora Nahiony Reyes, afirmó que “nosotros estamos listos para el combate con cualquier otra organización política y dentro de la nuestra, para garantizar que el país en 2028, tenga esa luz de esperanza que todos necesitamos. El pueblo le dio un chance al PRM en 2024 y le ha salido caro, la gente lo ha lamentado y nuestro país seguirá peor hasta que no logremos que el Estado sea manejado por un gerente de acciones concretas, que tenga palabra y que deje a un lado las promesas”, puntualizó Abel, asegurando, además, que, en la actualidad a lo interno del partido, todas las encuestadoras reconocidas lo colocan por encima de un 50% de preferencia.

En el encuentro estuvieron presentes Emilio Núñez, Douglas Nin, Roberto Medina, Francisco Vásquez, Roberto Morillo, Carlos Gómez, María Alonso, Galindo Martínez, Máximo Taveras, Arelys Collado, Fran Díaz y Jaqueline Díaz. Además, José Peralta, Carlos López, Geuris Martínez, Juan Gómez, Fernando López, Juan Santana y Felicita Rivera, entre otros dirigentes del PLD, líderes comunitarios, empresarios y representantes activos de la diáspora.