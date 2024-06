Abastecer el 98% de electricidad tiene un costo demasiado alto

Por Esteban Delgado

En las últimas semanas se ha notado un incremento en los apagones, situación que provoca

reacciones en los sectores afectados. El Gobierno ha reaccionado, en la voz del propio

presidente Luis Abinader, con un argumento recurrente: que antes se abastecía solo el 88% de

la demanda de electricidad y ahora se está abasteciendo el 98%, es decir, casi la totalidad.

Eso implica que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) se han

incrementado, pues ese abastecimiento adicional es hacia sectores que no pagan el servicio, y

esa es la razón por la que en el pasado recibían los llamados apagones de “gestión de

demanda”.

También, el hecho de que Edenorte, Edesur y EdeEste ofrezcan luz 24 horas a todo el país,

también implica que los transformadores y las redes se sobrecalientan y hay más averías. Por

eso, los apagones no son por falta de generación, sino por fallas en las redes.

Todo lo anterior son explicaciones para justificar el incremento de las pérdidas y el aumento

extraordinario en el gasto del Gobierno para cubrir el déficit financiero de las EDE. Pero no

deben dejarse de lado algunas deficiencias, como la reducción de las inversiones en mejoras

de redes, que durante esta gestión de gobierno han caído a niveles mínimos.

De hecho, las EDE ni siquiera cuentan con medidores disponibles para los clientes que solicitan

contratos. Esas fallas se justificaban al principio de la gestión, más en medio de una pandemia.

Pero, cuatro años después, no hay explicación que justifique tal deficiencia.

Sin embargo, hay otra situación mucho peor, que deja muy mal parada la gestión del gobierno

en lo relativo al servicio de electricidad: el costo elevadísimo de ese suministro adicional de

electricidad en los sectores que no pagan.

Veamos. En el año 2019 el abastecimiento de electricidad fue de 88%. Vamos a ponerlo más

grave aún, fue de 86%. Esto indica que las EDE, para registrar menos pérdidas dejaron de

abastecer el 16% de la demanda, aplicando apagones programados en los barrios.

Sin embargo, ese año, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Presupuesto

(Digepres) el gasto del Gobierno en subsidio eléctrico fue de RD$30,571.2 millones. Las

pérdidas de las EDE, en cambio, marcaron un 27%.

Con la llegada del nuevo gobierno, se ordenó abastecer el 100% de la demanda, lo cual no es

posible, dadas las condiciones de las redes, por lo que la demanda se abastece en un 98%.

Incluso, así fue en el año 2023.

Pues resulta que, en el año 2023, el abastecimiento de la demanda en un 98% implica un

incremento de 13.9%, al compararlo con el 86% de abastecimiento de 2019. Es decir, 12

puntos porcentuales más de suministro de electricidad.

Pero ¿cuál ha sido el costo de ese aumento de 13.9% de suministro de electricidad? Las cifras

son claras, las pérdidas de las EDE pasaron de un 27% a un 36.4%. En tanto que el gasto del

Estado en subsidio eléctrico se colocó en RD$86,355.1 millones (ver datos de Digepres).

Entonces, en resumidas cuentas, el incremento en el abastecimiento ha sido de un 13.9%, pero

a cambio el incremento de las pérdidas de las EDE ha sido de un 34.8% (de 27 a 36.4), y el

gasto en subsidio se ha disparado en un 182.4% (de RD$30,571.2 millones a RD$86,355.1

millones).

Se puede argumentar que la inflación ha implicado un incremento en los precios de los

combustibles de generación. También se puede argumentar que las averías por el sobre

calentamiento de transformadores ha demandado más recursos para corregirlas, además de

que también se puede intentar justificar tales pérdidas con el incremento en el suministro de

energía.

Sin embargo, ningunos de esos elementos de costos son suficientes para justificar el hecho de

que ahora se está gastando, cada año al menos RD$55,000 millones de pesos más que antes

de la pandemia, para cubrir el déficit de las EDE y que las pérdidas de esas tres distribuidoras

son ahora un 34% más que hace cuatro años, es decir, que han aumentado en siete puntos

porcentuales. Y eso sin olvidar que la tarifa eléctrica actual es en promedio 26% más elevada

que en 2019.