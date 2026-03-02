ABA respalda valoración del presidente Abinader sobre fortaleza del sistema financiero

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró que el presidente Luis Abinader destacara, en su discurso de rendición de cuentas, la solidez del sistema financiero como una de las fortalezas nacionales, al considerar que ello evidencia la capacidad de la banca múltiple para sostener el crecimiento económico con estabilidad y mayores niveles de inclusión.

En ese sentido, la ABA indicó que activos equivalentes al 56.1 % del PIB y un crecimiento interanual de 7.9 % confirman la relevancia del sistema financiero en la economía dominicana, tanto por su función de intermediación como por su papel en la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. “A esto se suma un índice de solvencia cercano al 17 %, significativamente superior al mínimo regulatorio, lo que demuestra una base patrimonial robusta, provisiones adecuadas y margen suficiente para absorber riesgos sin comprometer la continuidad del crédito”, agregó.

Mediante un documento de prensa, la ABA sostuvo, además, que estos resultados no son coyunturales, sino fruto de una gestión responsable del riesgo, del fortalecimiento institucional y de una articulación público-privada que ha permitido consolidar un sistema resiliente y con capacidad de respuesta ante choques externos.

En materia de inclusión financiera, el gremio destacó el incremento significativo en la proporción de adultos con acceso a cuentas en los últimos años, señalado por el presidente, al considerar que esta expansión amplía la participación en el sistema formal, fortalece las oportunidades de ahorro y acceso a crédito responsable y contribuye a reducir vulnerabilidades asociadas a la informalidad.

En el contexto de la Meta 2036, de la cual forma parte activa, la Asociación de Bancos reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas a incrementar el financiamiento a los sectores productivos, especialmente a las mipymes, bajo criterios de sostenibilidad, estabilidad macroeconómica y gestión prudente del riesgo.

Asimismo, valoró las medidas orientadas a modernizar el ecosistema financiero, como la habilitación del pago de impuestos mediante tarjetas de crédito y débito, al considerar que fortalecen la eficiencia operativa, promueven la formalización económica y facilitan el cumplimiento tributario. Asimismo, señaló que este tipo de instrumentos amplía el acceso a crédito responsable y a medios de pago digitales, contribuyendo a reducir los niveles de informalidad.

“Coincidimos con el presidente en que la estabilidad y la fortaleza patrimonial del sistema financiero constituyen una ventaja estratégica y uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica que goza el país. Mantener esa confianza y traducirla en más financiamiento productivo e inclusión sostenible es clave para el desarrollo nacional”, concluyó la ABA.

Visited 3 times, 3 visit(s) today