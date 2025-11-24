- Publicidad -
ABA ofrece recomendaciones para realizar compras seguras durante el Black Friday y la temporada navideña

El gremio recordó que los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia de las ofertas y el incremento del comercio electrónico para lanzar campañas de estafa, phishing y suplantación de identidad.

PRIMICIAS DIGITAL24 de noviembre de 2025
Santo Domingo, Rep. Dom.-  La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) llamó a los consumidores a reforzar sus medidas de seguridad al realizar compras en línea durante el Black Friday y la temporada navideña, períodos en los que aumentan las transacciones digitales y, con ellas, los intentos de fraude y robo de información.

La ABA recordó que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de las ofertas y del comercio electrónico para lanzar campañas de estafa, phishing y suplantación de identidad, por lo que es fundamental mantener una actitud preventiva y aplicar buenas prácticas de seguridad digital.

Entre las principales recomendaciones, la ABA sugirió utilizar contraseñas únicas y robustas, sin repetirlas entre distintas plataformas, así como activar la autenticación en dos pasos, sobre todo en cuentas de correo, banca en línea y tiendas digitales.

En un documento de prensa que recoge recomendaciones de su Comité de Ciberseguridad, el gremio instó a verificar la autenticidad de las tiendas y realizar compras solo en sitios web cuya dirección inicie con https:// y que muestren el candado de seguridad.

La Asociación de Bancos recomendó desconfiar de promociones que aparenten ser demasiado buenas, así como los comentarios de otros usuarios sobre los productos y el negocio con el que pretende realizar la transacción.

Otros consejos a tomar en cuenta son priorizar medios de pago seguros como tarjetas virtuales o billeteras digitales y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al realizar transacciones de compra.

La ABA advirtió que, durante esta temporada, también se incrementan los intentos de robo de credenciales y datos personales a través de correos falsos que imitan a empresas reconocidas, como bancos, plataformas de mensajería o tiendas virtuales.

A fin de evitar caer en esas trampas, desaconsejó acceder a enlaces recibidos por correo electrónico o mensaje y, en cambio, entrar directamente al sitio oficial. También señaló que se debe desconfiar de aquellos mensajes que urjan a realizar una acción de manera rápida.

En este sentido, la ABA recordó que dispone del portal Yo Navego Seguro (www.yonavegoseguro.org.do), una plataforma educativa creada para ofrecer orientación práctica a los usuarios sobre ciberseguridad, prevención de fraudes digitales y uso responsable de los canales electrónicos.

La Asociación reiteró que seguir estas recomendaciones y mantenerse informado a través de fuentes confiables contribuye a proteger tanto la información personal como los recursos financieros, fomentando una cultura de seguridad digital que beneficia a todos los usuarios del sistema financiero.

