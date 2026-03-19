ABA impulsa la educación financiera aplicada a las nuevas generaciones durante la Semana Económica y Financiera 2026

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) desarrolla un programa educativo que impactará a unos 3,000 niños, adolescentes y jóvenes durante la Semana Económica y Financiera 2026 (SEF), con iniciativas orientadas a fortalecer el hábito del ahorro, la administración de los recursos y una relación más consciente y efectiva con el sistema bancario.

En ese sentido, la ABA informó que estas actividades responden al propósito de reducir la brecha de conocimiento entre la población y el sistema financiero formal, como parte de sus metas estratégicas de impulsar la inclusión en el acceso a servicios y productos bancarios, así como la salud financiera de las nuevas generaciones.

Alineado con estos objetivos, la ABA explicó que su módulo en la SEF —que se lleva a cabo del 16 al 20 de marzo por convocatoria del Banco Central de la República Dominicana— ofrece de manera permanente una serie de experiencias interactivas dirigidas a estudiantes de escuelas y colegios que asisten al auditorio del organismo regulador, sede del evento.

“Mediante instrucciones breves y retos lúdicos, los estudiantes de primaria y secundaria adquieren los conceptos básicos para comprender el funcionamiento de la banca y los servicios financieros, al tiempo que reciben incentivos diseñados para promover el hábito del ahorro desde edades tempranas”, indicó el gremio.

Asimismo, señaló que a estas acciones se suman dos charlas orientadas a estudiantes de nivel medio, impartidas por el coordinador de Plataformas Digitales de la ABA, Jaisev Severino, las cuales abordaron la relación de los jóvenes con sus finanzas personales desde un enfoque práctico y cercano a su realidad.

La primera charla, dirigida a estudiantes de los politécnicos Juan Pablo II Fe y Alegría y San Juan de los Friales, se centró en explicar el funcionamiento y la importancia de los bancos en la vida cotidiana. “A través de un lenguaje accesible y referencias del entorno diario, se abordó el rol de las entidades bancarias como soporte de la actividad económica, los mecanismos de intermediación entre ahorrantes, inversionistas y deudores, así como los conceptos y tipos de tasas de interés, entre otros elementos fundamentales”, expresó.

En tanto, la segunda charla, impartida a estudiantes del Instituto Politécnico Félix María Ruiz, se enfocó en el uso estratégico de la inteligencia artificial como herramienta de planificación financiera personal. Mediante una dinámica participativa y ejemplos vinculados a los ingresos y gastos propios de la etapa escolar, los participantes conocieron las utilidades y limitaciones de herramientas como ChatGPT, aprendieron a formular prompts efectivos, reflexionaron sobre sus patrones de gasto y exploraron técnicas para estructurar proyectos financieros apoyados en estas tecnologías, agregó.

Como elemento transversal, la Asociación de Bancos destacó que promueve entre los participantes la importancia del ahorro como un hábito clave para la planificación personal y la materialización de metas, bajo el criterio de que el conocimiento del sistema financiero constituye una competencia esencial para la toma de decisiones económicas con autonomía y estabilidad.

La SEF forma parte del programa internacional Global Money Week y en el país se desarrolla bajo el liderazgo del Banco Central, con la participación de más de 50 instituciones públicas y privadas.

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