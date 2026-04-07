A UN AÑO DE LA TRAGEDIA DEL JET SET: CONVOCAN MISA CONMEMORATIVA EN PUERTO RICO

San Juan, Puerto Rico — Al cumplirse el primer aniversario del colapso del techo en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, ocurrido el 8 de abril de 2025, la comunidad dominicana y puertorriqueña se une en memoria de las víctimas y en solidaridad con sus familiares, en medio de un proceso de duelo que aún permanece vivo.

La tragedia, que dejó más de 230 personas fallecidas y múltiples heridos, es considerada uno de los hechos más dolorosos en la historia reciente de la región. Su impacto trascendió fronteras, afectando también a ciudadanos con vínculos en Puerto Rico y movilizando muestras de apoyo tanto en la isla como en la República Dominicana.

A un año del suceso, persisten los reclamos de justicia por parte de sobrevivientes y familiares, mientras continúan los procesos judiciales relacionados al caso. Las investigaciones han señalado posibles fallas estructurales como causa del colapso.

En este contexto de memoria, reflexión y esperanza, se ha organizado una misa conmemorativa abierta al público, con el propósito de honrar a las víctimas, acompañar a sus seres queridos y elevar una oración por la justicia y la paz.

Detalles de la actividad:

Fecha: Domingo 19

Domingo 19 Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Lugar: Iglesia San Mateo

La iniciativa es impulsada por el reconocido activista comunitario y productor de eventos Luis M. Aguasvivas, quien hizo un llamado a la unidad y a la reflexión colectiva.

“A un año de esta tragedia que marcó a todo un pueblo, no podemos permitir que el dolor se convierta en olvido. Esta misa es un acto de fe, pero también de memoria y de compromiso con la justicia. Honrar a las víctimas es también exigir que hechos como este nunca vuelvan a repetirse.”

— Luis M. Aguasvivas

Para más información sobre la actividad, los interesados pueden comunicarse al 787-536-8645.

Diversos sectores han coincidido en la importancia de mantener viva la memoria de este acontecimiento, no sólo como un acto de respeto a las víctimas, sino como un llamado a la responsabilidad y a la justicia.

A doce meses de la tragedia, la fe, la unidad y la solidaridad continúan siendo pilares fundamentales para sanar como comunidad.