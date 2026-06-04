A-Rod, Canó, Soriano y otros que nunca encajaron con Steinbrenner

Por Jhonny Trinidad

George Steinbrenner compró a los Yankees en 1973 y murió en 2010. En esos 37 años ganó siete Series Mundiales, suspendió a 13 managers, despidió a Billy Martin cinco veces y convirtió el Bronx en “El Zoológico”.

También definió qué tipo de pelotero podía ser Yankee. Los dominicanos lo vivieron en carne propia. Algunos brillaron. Otros fueron ignorados, castigados o descartados por no entrar en el molde de “The Boss”.

Steinbrenner tenía tres reglas no escritas:

1. Imagen Yankee: En 1976 impuso la norma de nada de pelo largo ni barbas. Solo bigotes. “Un equipo debe verse como un batallón”, decía. La regla duró hasta febrero 2025.

2. Lealtad ciega: Si te firmó él, te defendía. Si llegaste por otro, eras pieza de cambio.

3. Ganar sin excusas: Perder en octubre era fracaso. Y alguien pagaba.

Ese código marcó a toda una generación de latinos. Los dominicanos, en especial, tuvieron que navegarlo.

ALEX RODRIGUEZ NUNCA FUE SU MUCHACHO

A-Rod llegó en 2004 en un cambio con Texas. Steinbrenner no lo pidió. Lo aceptó porque Brian Cashman lo armó a sus espaldas.

Choques clave:

– 2006 ALDS: Yankees eliminados por Detroit. A-Rod bateó .071. Steinbrenner dijo a la prensa: “Su estatus en el equipo está bajo revisión”.

– 2007: En plena Serie Mundial entre Boston y Colorado, A-Rod avisó que optaba por salirse de su contrato. Steinbrenner estalló: “No lo quiero de vuelta. No aparece en octubre”. Días después, Cashman y los hijos del dueño lo convencieron de retenerlo con 10 años y 275 millones.

– 2009: A-Rod fue MVP de postemporada y los Yankees ganaron el anillo 27. Steinbrenner, ya enfermo, apenas aparecía. No hubo abrazo público ni declaración.

Balance: 351 HR, 2 MVP y 1 anillo con NY. Pero George nunca lo adoptó. Su favorito siempre fue Derek Jeter. Callado, sin tatuajes, sin escándalos. A-Rod era demasiado Hollywood para El Jefe. Steinbrenner murió en julio 2010, antes del caso Biogenesis que suspendió a Rodríguez en 2014.

ROBINSON CANO, EL HEREDERO QUE SE LE ESCAPO

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

Canó firmó a los 18 años en 2001. Debutó en 2005. Para entonces George ya delegaba en sus hijos por salud, pero seguía opinando.

La relación: Steinbrenner lo veía como el nuevo Bernie Williams. Le perdonó slumps, errores mentales y hasta llegadas tarde. En 2009 Canó fue clave en el título. George, desde su palco, lo aplaudía.

La salida: En 2013 Canó pidió 310 millones por 10 años. Hal Steinbrenner ofreció 175 millones. Se fue a Seattle por 240. Con George vivo y lúcido, ¿pasa eso? Veteranos del clubhouse dicen que no. Steinbrenner sobrepagó a Jeter, A-Rod, Sabathia y Teixeira para mantener el núcleo. Canó era núcleo. Pero George murió en 2010. Hal maneja el dinero distinto.

Legado: 204 HR con NY. 5 Juegos de Estrellas. 2 Guantes de Oro. Salió sin anillo después de 2009 y sin despedida. En 2018 cayó suspendido por dopaje. En el Bronx todavía se debate si Steinbrenner lo hubiera retenido “a cualquier costo”.

ALFONSO SORIANO

Primera etapa 1999-2003: Firmado en 1998 desde Japón. Steinbrenner lo adoraba. Lo veía como Ricky Henderson dominicano. En 2002: 39 HR, 41 BR, 51 dobles. Líder en hits y anotadas. En 2003: 38 HR, 35 BR.

La ruptura: Serie Mundial 2003 vs Florida. Soriano se fue de 22-2 con 5 ponches en los últimos 2 juegos. Yankees perdieron. Steinbrenner, furioso, dijo en el NY Post: “No puedes ganar con un segundo bate que se poncha mirando”. En febrero 2004 lo cambió a Texas por A-Rod. Fue personal.

Segunda etapa 2013: Hal lo trae de vuelta a mitad de campaña. Soriano, con 37 años, responde: 17 HR y 50 CE en 58 juegos. Evita que los Yankees terminen bajo .500. Se retira en 2014.

El patrón: George lo usó cuando rendía y lo botó cuando falló en octubre. No había términos medios.

LOS QUE NUNCA LLEGARON POR :EL CODIGO»

Manny Ramírez 2003: Boston lo puso en waivers en agosto. Cashman llamó a Tampa para pedir permiso. Quería reclamarlo y asumir sus 20 millones anuales. Steinbrenner dijo no. Razón oficial: “Tenemos muchos jardineros”. Razón real: no le gustaba su pelo, sus “Manny moments” y su fama de indolente. Prefirió mantener la disciplina.

Sammy Sosa 1998-2000: Tras los 66 HR, Chicago lo ofreció varias veces. Steinbrenner lo vetó. “No quiero corcho en mis bates ni payasos en mi clubhouse”, dijo según el libro “The Last Night of the Yankee Dynasty”.

Vladimir Guerrero 2003: Agente libre. Cashman lo quería. George prefirió a Gary Sheffield porque “Vlad no habla inglés y eso es problema en NY”. Terminó en Anaheim y fue MVP en 2004.

LOS QUE SI FUERON SUYOS

Steinbrenner tuvo dominicanos favoritos, pero pocos. La excepción fue Melky Cabrera. Firmado a los 17 años en 2001. George lo vio en los complejos y ordenó: “No lo cambien”. En 2009 fue el CF titular del equipo campeón. Lo llamaba “el muchacho”. En 2010, ya con George retirado, Cashman lo envió a Atlanta por Javier Vázquez. Dos años después Melky dio positivo a testosterona.

Bartolo Colón 2011: Llegó con 38 años, después de la muerte de George. Hal y Cashman le dieron la chance. Revivió su carrera. Con George vivo, ¿le da un contrato a un pitcher con fama de indisciplinado y 300 libras? Dudoso.

Iván Nova, Michael Pineda, Luis Severino: Todos subieron post-George. El Jefe no llegó a ver la ola de pitcheo dominicano que sostuvo la rotación entre 2010 y 2018.

EL TRATO POST GEORGE

Hal Steinbrenner eliminó la regla de las barbas en 2025. Dijo: “Perdimos jugadores por una norma vieja”. Alex Verdugo tuvo que cortarse el pelo en 2024. Jasson Domínguez ya no.

En 2024 Hal firmó a Juan Soto por 31 millones y le ofreció 760 millones por 15 años en 2025. Soto se fue a los Mets. Con George, la prensa de NY asegura que no lo deja ir. En 2008 sobrepagó a Sabathia, Teixeira y Burnett con 423 millones combinados tras quedarse fuera de playoffs. Era su estilo: si lo quería, lo pagaba.

Domingo Germán tiró juego perfecto en 2023. Meses después entró a rehabilitación por alcohol y violencia doméstica. Fue suspendido 81 juegos en 2019 por lo mismo. Hal lo apoyó públicamente, luego lo cortó. George lo hubiera botado en 2019 sin segunda oportunidad.

NEGOCIO VS. FAMILA

Steinbrenner dejó un legado de siete anillos y un modelo de negocio que hoy vale 7,100 millones. Pero su trato con los dominicanos revela su mayor contradicción.

Amó el talento. Soriano, Canó y A-Rod pusieron números de Cooperstown con NY. Pero nunca fueron “Core Four”. Ese lugar era para Jeter, Rivera, Posada y Bernie. Todos firmados y criados por él. Todos callados, sin escándalos, con imagen “corporativa”.

A los dominicanos les exigió lo mismo que a todos: ganar. Pero no les dio el mismo margen de error. Soriano se ponchó en octubre y se fue. A-Rod falló y lo llamó “Mr. April”. Canó pidió dinero y lo dejó ir. Manny y Vlad ni siquiera entraron.

Hoy los Yankees son distintos. Jasson Domínguez usa barba. Luis Gil abre juegos de playoff. Austin Wells habla español en entrevistas. El “Zoológico del Bronx” cerró.

Pero la pregunta queda. Si George Steinbrenner estuviera vivo en 2026, ¿Juan Soto fuera Yankee de por vida? ¿Canó tendría su número retirado? ¿A-Rod fuera el capitán?

Con The Boss nunca se sabía. Porque en su Bronx, primero eras soldado. Luego pelotero. Y si no encajabas, no importaba cuántos jonrones dieras.

Visited 2 times, 2 visit(s) today