A partir de este lunes conductores NYC con medidas más fuertes por violaciones de tránsito; figuran miles de dominicanos

NUEVA YORK.- A partir de este lunes sobre los conductores en este Estado recaerán medidas más fuertes por violaciones que cometan mientras manejan. Decenas de miles de dominicanos figuran entre ellos.

Algunas de las infracciones de tránsito más graves tendrán un valor de puntos más alto, recordó el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de NY (DMV).

Estos cambios fortalecerán la capacidad para mantener a los conductores persistentemente peligrosos fuera de las carreteras y proteger a todos los que conducen, caminan o andan en bicicleta en las comunidades de todo el Estado.

Entre los cambios que darán más puntos figuran: Conducir bajo los efectos del alcohol ahora serán 11 puntos a la licencia. Rebasar un autobús escolar detenido con el letrero de pare ahora serán 8 puntos. Manejar sin licencia agravada serán 11 puntos.

Asimismo, exceso de velocidad en zona de construcción serán 8 puntos. Choque contra vehículo o puente de gran altura serán 8 puntos. Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales serán 5 puntos. Y por carreras de velocidad serán 5 puntos.

Además, falta de ejercicio del debido ciudado serán 5 puntos. Facilitación de la operación agravada sin licencia serán 5 puntos.

Además de los puntos actualizados, estas regulaciones ajustan el plazo en el que el DMV puede tomar medidas administrativas contra un infractor reincidente, pasando de un período de 18 meses a uno de 24 meses.

Muchas asignaciones de puntos existentes, como los cinco puntos por cualquier infracción relacionada con el uso de un teléfono móvil o dispositivo electrónico portátil al conducir, o los cero puntos por infracciones relacionadas con el equipo, se mantendrán sin cambios adicionales.

“Estas regulaciones actualizadas no afectarán a los conductores que respetan las normas de tránsito, pero sí tendrán un gran impacto en los conductores peligrosos y reincidentes, cuyas malas decisiones siempre ponen en riesgo a otros conductores, pasajeros y peatones”, declaró Mark J.F. Schroeder, Comisionado del DMV de NY y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador.

“Nuestro trabajo es garantizar que las carreteras de Nueva York sean seguras para todos, y si alguien decide ser imprudente e inseguro, no merece estar al volante, punto”.

