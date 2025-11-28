- Publicidad -
Nacionales

91 aniversario de Obras Públicas con llamado a Contratistas: "Obras a tiempo, con calidad y sus pagos están garantizados"

El ministro Eduardo Estrella destacó que el país está en un proceso de crecimiento que no puede detenerse

28 de noviembre de 2025
Santo Domingo.- En el marco del 91 aniversario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ministro Eduardo Estrella estableció este viernes una directriz clara para contratistas y equipos técnicos: cumplimiento estricto de plazos, máxima calidad en la ejecución y garantía absoluta de pago por parte del Estado.

“El país espera obras bien hechas y entregadas a tiempo. Nosotros garantizamos los recursos; ustedes garanticen la calidad”, afirmó Estrella tras concluir la eucaristía celebrada en la Catedral Primada, encabezada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán y con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje.

El ministro agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada y reafirmó que la institucionalidad y la cercanía con la gente seguirán siendo el sello de la gestión.

¨Somos aves de paso y solo dejamos huellas a través del servicio, debemos escuchar las comunidades, atender sus preocupaciones y acompañarlas en el proceso¨ destacó.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a los obreros del MOPC —“los que sostienen con su esfuerzo el prestigio de esta institución”— y anunció que trabaja en un reajuste salarial para este personal esencial.

Durante la homilía, monseñor Morel subrayó la importancia de la institucionalidad en la función pública y llamó a los servidores a mantener “el sentido humano y social” del servicio al país.

Al concluir el acto, Estrella encabezó una ofrenda floral en el Altar de la Patria como tributo a los fundadores de la nación.

