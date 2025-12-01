Ramón Santiago nuevo manager de Leones

SANTO DOMINGO.- El puertorriqueño Alex Cintrón no continuará como dirigente de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, según informó la gerencia de Operaciones de Béisbol del equipo escarlata.

En lugar de Cintrón, cuyo récord al frente de los melenudos fue de 13 ganados y 18 perdidos, el coach de banca Ramón Santiago asumirá de forma interina la dirigencia del club.

Asimismo, el equipo de la capital también anunció que Wellington Cepeda fue desligado de sus funciones como instructor de lanzadores. Su sustituto será Hatuey Mendoza, quien hasta ayer fungía como asistente del pitching coach.

“Hemos concluido con el mayor respeto nuestra relación laboral con Cintrón y Cepeda. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos y su profesionalismo durante su tiempo con nosotros”, declaró el gerente general Carlos Peña.

“La razón detrás de este cambio es el deseo de darle al equipo un nuevo enfoque y una nueva voz de liderazgo. Hemos nombrado como mánager interino a Santiago, quien cuenta con vasta experiencia tanto como jugador de Lidom como en las Grandes Ligas, no solamente en el terreno, sino también como instructor. Mendoza asumirá la cabeza del pitcheo y creemos mucho en los aportes que puede hacer con su buena trayectoria”, siguió diciendo.

Santiago, de 46 años, tuvo experiencia como mánager este verano con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. También ha sido coach en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, entre el 2018 y el 2022.

Con el Escogido, el ex infielder de las Ligas Mayores también fue coach de banca en el 2021-22 y como jugador fue destacado con la organización, participando en las coronas rojas obtenidas en 2011-12, 2012-13 y 2015-16.

Mendoza cuenta con varios años trabajando con lanzadores en los circuitos minoritarios de los Diamondbacks de Arizona y previamente laboró con los Tigres del Licey en la Lidom.

Además de Cintrón y Cepeda, el Escogido confirmó la salida del coach de control de calidad, Eduardo Núñez, del coach de bullpen, Víctor Ramos y del coach de primera base, Hiram Bocachica. El equipo también les agradeció el esfuerzo y profesionalismo que mostraron en favor de la causa roja.

Los Leones viajarán este martes a Santiago de los Caballeros para enfrentarse a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en el estadio Cibao.

