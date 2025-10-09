Con una tasa de 11.75% por cinco años, la entidad financiera facilitará a las familias dentro del país y en la diáspora la adquisición de sus viviendas

Santiago, República Dominicana. – La Asociación Cibao anuncia su Feria Hipotecaria 2025, una iniciativa que ofrece una tasa fija de 11.75% por cinco años, junto con otras facilidades diseñadas para que más familias dominicanas —dentro y fuera del país— puedan hacer realidad el sueño de adquirir su vivienda en la República Dominicana.

Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, informó que “El propósito de Asociación Cibao es acompañar a las familias dominicanas en cada etapa de su vida, y adquirir una vivienda es un paso fundamental hacia la estabilidad y la seguridad. Por eso ofrecemos la mejor tasa del mercado, 11.75% fija por cinco años, para que más personas puedan acceder a ese patrimonio tan valioso: su hogar”, afirmó.

Durante la feria, los clientes podrán acceder a condiciones preferenciales, entre ellas: financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble, plazos de hasta 40 años para pagar, seguro de contenido de vivienda gratuito por un año y cuota flexible para mayor comodidad.

La feria estará vigente del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en todas las sucursales de la entidad a nivel nacional, y también estará disponible a través del portal web www.cibao.com.do, permitiendo la participación de dominicanos residentes en el país y en el exterior.

“Ratificamos nuestro compromiso con nuestros compatriotas en el exterior, de ser ese aliado confiable que los respalda para hacer realidad su sueño de construir su patrimonio familiar desde cualquier parte del mundo”, puntualizó.

Con esta oferta, la Asociación Cibao se consolida como la opción preferida para el financiamiento habitacional en República Dominicana, ofreciendo solidez, acompañamiento y condiciones competitivas que fomentan el acceso al crédito responsable.

Acerca de la Asociación Cibao:

Fundada en 1962, Asociación Cibao es una entidad que proporciona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas, respaldados por la experiencia y las competencias de su personal, así como por un marcado compromiso hacia la sostenibilidad. Dentro de los productos y servicios que ofrece están: cuentas de ahorro; certificados financieros, créditos hipotecarios, de consumo y comerciales; tarjetas de crédito; compra y venta de divisas, transferencias internacionales, pago de nómina, entre otros. Sus clientes pueden acceder a sus productos a través de los canales electrónicos (Internet Banking, Móvil Banking, Phone Banking, Cajeros Automáticos, Billetera Electrónica de Google) y físicos (Auto Caja, subagentes bancarios y sucursales); cuenta con una red de 57 sucursales y 64 cajeros automáticos propios distribuidos en las principales localidades de República Dominicana y está integrada a la red de cajeros Unared, permitiendo que sus asociados tengan acceso a cerca de 2,000 cajeros automáticos a nivel nacional.