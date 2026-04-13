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Dominicanos en ExteriorNew York

19,500 empleados del sector privado NYC fueron despedidos 2025; figuran cientos de dominicanos

Ramón Mercedes13 de abril de 2026
7 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- 19,500 empleados del sector privado en esta ciudad fueron despedidos durante 2025, según el Departamento de Trabajo (DOL) del estado.

Entre los despedidos, se incluyen cientos de dominicanos que trabajaban en los cinco condados.

La incertidumbre económica y la pérdida de empleos en el sector privado son de los problemas más graves que afronta el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien reconoció que la ciudad se enfrenta a un mercado laboral difícil, pero insistió en que se mantiene optimista respecto a ciertas tendencias económicas.

La semana pasada, la alcaldía creó el cargo de “zar de los pequeños negocios” para reducir la burocracia que enfrentan los propietarios de microempresas en la ciudad.

La incertidumbre económica y la pérdida de empleos en el sector privado figuran entre los problemas más graves que afronta el alcalde, quien se define como socialista democrático y basó su campaña en convertir la ciudad en un lugar más asequible para la clase trabajadora.

El contralor de NYC, Mark Levine, ha declarado que le preocupa que, “al descuidar una agenda de crecimiento”, la ciudad se quede sin ingresos suficientes. “En parte, se trata simplemente de una cuestión de mensaje y retórica”.

Los analistas presupuestarios también expresan su preocupación por la situación financiera a largo plazo de la ciudad, ya que las agencias de calificación crediticia han advertido sobre una posible rebaja en la calificación de la deuda de la ciudad.

Asimismo, James Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (REBNY), lamentó la relación del alcalde con los líderes empresariales.

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Ramón Mercedes13 de abril de 2026
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