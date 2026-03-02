180 mil estadounidenses se mudaron EE. UU. en 2025 y registraron 2,875 millones de deportaciones; figuran dominicanos

NUEVA YORK.- La Institución Brookings, que realiza investigación y docencia en ciencias sociales, principalmente en economía, gobernanza, política exterior y metropolitana, con sede en Washington, D. C., estableció que 150 mil estadounidenses se mudaron de EE. UU. durante 2025, más de los que ingresaron legal o irregularmente al país.

La población en 2025 era de 341.8 millones de habitantes, y los estados con mayor población fueron Texas, Florida y Nueva York.

Sin embargo, un análisis de The Wall Street Journal, basado en datos de 15 países, reveló que al menos 180 mil ciudadanos se mudaron al extranjero el año pasado, principalmente a España, Países Bajos y República Checa, donde se ha duplicado en la última década.

En Irlanda, el número de ciudadanos de EE. UU. que se mudaron en 2025 se duplicó respecto al año anterior. Alemania recibió más estadounidenses de los que se trasladaron en sentido contrario, mientras que en Portugal la población estadounidense creció un 500 % desde la pandemia, con un aumento adicional del 36 % solo en 2024.

Por primera vez en casi 90 años, desde la era de la Gran Depresión, EE. UU. registra más personas saliendo del país; un giro que marca un hito demográfico y económico, que enciende alarmas en Washington y redefine el debate sobre inmigración, crecimiento y competitividad global.

La tendencia podría intensificarse en 2026, según proyecciones del mismo Brookings.

Las razones son múltiples: teletrabajadores, jubilados y familias jóvenes aseguran que sus ingresos rinden más fuera de los 50 estados. En varias ciudades europeas y latinoamericanas, el costo de vivienda, salud y educación es significativamente menor que en las grandes áreas metropolitanas estadounidenses.

Este cambio coincide con un endurecimiento drástico de la política migratoria interna. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que en 2025 se registraron dos millones 875 mil deportaciones, incluidas las llamadas “auto deportaciones”.

Entre los deportados y quienes se han mudado figuran miles de quisqueyanos. Actualmente, en EE. UU. residen cerca de 2.4 millones de dominicanos, representando el 84 % de los dominicanos en el exterior, según el último censo del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX).

Visited 5 times, 5 visit(s) today