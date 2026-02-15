15 de febrero: más de siete décadas de una alianza que ha protegido y transformado la vida de la niñez en la República Dominicana

Desde 1952, el Acuerdo entre UNICEF y el Estado dominicano ha sido una base clave para avances históricos en salud, educación y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2026.– Este 15 de febrero se conmemoran 73 años de la firma del Acuerdo entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno de la República Dominicana, un instrumento que ha marcado de manera profunda y sostenida el desarrollo de políticas públicas a favor de la niñez en el país.

Fue un 15 de febrero de 1952, en la ciudad de Nueva York, este Acuerdo fue firmado y registrado oficialmente como tratado internacional ante la Secretaría de las Naciones Unidas, dando inicio a una alianza que, desde entonces, ha acompañado al Estado dominicano en la construcción de un país más justo para niños, niñas y adolescentes.

A lo largo de más de siete décadas de cooperación ininterrumpida, esta relación ha contribuido a avances significativos en salud materno-infantil, nutrición, educación, agua y saneamiento, y protección, así como al fortalecimiento del marco legal de derechos de la niñez.

El país ha logrado hitos fundamentales como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, la creación y actualización del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Leyes 14-94 y 136-03), y la prohibición del matrimonio infantil en 2021, avances que han contado con el acompañamiento técnico y programático de UNICEF.

En palabras de Carlos Carrera, representante de UNICEF en la nación dominicana, “este Acuerdo representa mucho más que una firma ocurrida hace 73 años. Representa un compromiso sostenido del Estado dominicano con su niñez. Cada avance en salud, educación y protección que hoy vemos tiene raíces en esta alianza, que sigue siendo clave para garantizar que ningún niño o niña se quede atrás”.

En un contexto marcado por desigualdades persistentes y nuevos desafíos sociales, climáticos y demográficos, este Acuerdo mantiene plena vigencia. Conmemorarlo es reconocer que invertir de manera sostenida en la niñez no solo transforma vidas, sino que define el futuro del país.

Una cooperación que se traduce en resultados concretos

El organismo internacional ha contribuido a hitos clave que han fortalecido el bienestar infantil y el marco institucional del país, entre ellos:

· Más de 70 años de cooperación continua, posicionando a la República Dominicana entre los países con una relación histórica más prolongada con UNICEF en la región.

· Décadas de programas sostenidos en salud materno-infantil, nutrición, educación, agua y saneamiento, con especial énfasis en poblaciones vulnerables.

· Tres grandes hitos legislativos en materia de derechos de la niñez, acompañados técnica y programáticamente:

1. La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991.

2. La creación y fortalecimiento del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94 y su actualización mediante la Ley 136-03).

3. La aprobación en 2021 de la Ley que prohíbe el matrimonio infantil, un avance histórico para la protección de las niñas.

4. La incorporación progresiva de un enfoque de derechos, equidad y género en las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

“Estos avances han sido posibles gracias a una cooperación basada en evidencia, diálogo permanente y corresponsabilidad, que ha permitido colocar a la niñez en el centro de la agenda nacional”, remarcó Carrera.

Visited 2 times, 2 visit(s) today