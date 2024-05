Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton anuncia el nombramiento de Manuela Fahringer como Gerente General

Hilton anuncia hoy el nombramiento de Manuela Fahringer como gerente general de Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, que representa la primera propiedad all-inclusive de la marca Curio Collection by Hilton en la República Dominicana. En su nuevo cargo, Fahringer dirigirá las operaciones del resort de nueva construcción con vistas a Playa Esmeralda, que consta de seis edificios de cuatro pisos con 502 habitaciones, 20 bungalows independientes en la playa, más de 2.900 metros de espacio para eventos, 12 restaurantes y bares, un spa de servicio completo, varias piscinas y un parque acuático.

“Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Manuela a Hilton para liderar la apertura y las operaciones del primer hotel all-inclusive de la marca Curio Collection by Hilton en la República Dominicana”, dijo Valeria Nowotny, vicepresidenta de operaciones, resorts, hoteles de lujo y estilo de vida, Caribe, México y Centroamérica. “Su experiencia y profundo conocimiento del país serán fundamentales para posicionar a Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton como el destino preferido para los huéspedes que buscan experiencias auténticas y personalizadas a través de ofertas locales distintivas, servicios elevados y la legendaria hospitalidad de Hilton”.

Fahringer es una reconocida profesional de la industria con más de 15 años de experiencia en hostelería. Anteriormente, fue gerente general de The Excellence Punta Cana y bajo su liderazgo, el hotel recibió el máximo reconocimiento de la industria con premios tan preciados como la certificación EarthCheck Silver por tres años consecutivos de esfuerzos de sostenibilidad sin precedentes. Los hitos de su carrera abarcan múltiples marcas hoteleras, como el Hotel Riu Bambu Punta Cana, Bahia Principe Bavaro Punta Cana, Luxury Bouganville La Romana y Luxury Bahia Principe Samana, entre otros. Es licenciada en Hostelería y Turismo por la Tourismusschule Am Wilden Kaiser de Austria.

«Es un honor asumir el cargo de Gerente General en Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton. Estoy comprometida a liderar al equipo, con pasión y dedicación, y presentarle a los viajeros la nueva joya de Zemi Miches brindándoles la experiencia única de la marca y el extraordinario servicio por el que Hilton es conocido en este nuevo y próspero destino», agregó Fahringer.

Con una ubicación envidiable al norte de Punta Cana, en la costa de Miches, Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, en primera línea de playa, dará la bienvenida a los viajeros a una zona conocida por sus playas vírgenes, sus extensos paisajes montañosos y su exuberante entorno natural. Nueve opciones gastronómicas tentarán los paladares con una cocina excepcional, desde asiática, taína, italiana y mariscos hasta un restaurante de servicio todo el día, un bar en el lobby, un bar deportivo y mucho más. Los servicios para los huéspedes incluyen una discoteca, un club infantil y juvenil, tiendas, un amplio complejo de piscinas con parque acuático, un gimnasio de última generación, un bar de jugos, y un edificio dedicado al bienestar con más de diez salas de tratamiento, un salón de belleza, sauna y mucho más.

Hilton da la bienvenida a los huéspedes a más de seis hoteles que abarcan cuatro marcas distintas en República Dominicana, con más de 10 proyectos en desarrollo. En abril de 2024, Hilton fue honrado como el lugar de trabajo #1 en República Dominicana y el Caribe por Great Place to Work por segundo año consecutivo. Este reconocimiento es el resultado directo de los comentarios positivos de los miembros del equipo de Hilton y su sólida cultura global y compromiso con el propósito de difundir la luz y la calidez de la hospitalidad en todo el mundo.

