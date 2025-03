Yailin confirma una nueva relación y le responde a Jay Wheeler

Yailin ´´La Más Viral´´, una de las artistas urbanas latina femenina más populares en lo que va de 2025, compartió algunos detalles sobre sus logros recientes y dió algunas pinceladas de su actual estatus amoroso.

Aunque algo tímida, La Más Viral expresó su felicidad por la reconciliación con su madre y la llegada de un nuevo miembro a la familia con el embarazo de su hermana. Además, confirma que está en una relación sentimental y mostró el famoso anillo que recibió hace unos días.

Ante la pregunta de Santiago Matías en Alofoke Sin Censura, sobre quién le regaló el anillo, Yailin respondió lo siguiente: “oh fue mi noviecito que me lo regaló, tengo un noviecito así todo tranquilo”. Entre risas y nervios narró una solicitud cómo fue la experiencia, asegurando que su nueva pareja se lo obsequió por el éxito de sus presentaciones en Estados Unidos.

“Me lo mandó a buscar, me dijo que sí tenía mi sold out con mi concierto en el United Palace me lo daría y así fue que me lo entregó luego de mi concierto”, comentó.

Aunque no amplió muchos detalles de su vida personal, admitió que en los próximos años le gustaría volver a ser madre.

Jay Wheeler contra Yailin

Recientemente Jay Wheeler, afirmó que el éxito de Yailin se debía más al morbo que a su música. Yailin expresó que algunas personas tienen dificultades para reconocer el éxito ajeno y buscan pretextos para menospreciar ciertos logros. Añadió que no le interesa la aprobación de otros, ya que su éxito se basa en su propio esfuerzo, trabajo y disciplina, y no en escándalos o relaciones personales.

Además, destacó que su posición actual en la industria musical es el resultado de su dedicación y no de su asociación con otras personas o situaciones polémicas. Subrayó que está enfocada en su música y en su crecimiento profesional, independientemente de las opiniones externas.

Sobre su éxito con «Bing Bong» y su nominación a los Premios Soberano

La intérprete urbana destacó el impacto de «Bing Bong», que ha superado los 170 millones de reproducciones en YouTube, fusionando el dembow con influencias brasileñas. También habló sobre «Chapa», un tema que estrenó en vivo en el Prudential Center de New Jersey antes de su lanzamiento oficial, logrando una respuesta espectacular del público.

Sobre los premios Soberano, admite que le habría gustado ser nominado, pero comentó que un premio no define al artista, por lo que, respeta la decisión de no haber sido nominado este año pese a ser la #1 entre las artistas solistas urbanas en español.

Independencia y Madurez Artística

En esta nueva etapa, Yailin ha tomado el control total de su música, encargándose de la producción de sus propios temas. Además, reconoció que antes se sentía insegura en el escenario, pero hoy disfruta cada presentación con confianza y energía.

Colaboraciones y reconocimientos

Comentó sobre su relación con otros exponentes del género urbano, incluyendo una posible colaboración con Cardi B, quien recientemente la mencionó en redes sociales. También destacó la conexión con La Perversa en su concierto en New Jersey, con quien no descarta un proyecto conjunto.

De igual manera manifestó su felicidad por sus presentaciones con entradas agotadas en el United Palace y el Prudential Center, destacando su participación en el Fashion Week de Nueva York, una experiencia que la acercó al mundo de la moda.