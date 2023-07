VIDEO: Alcalde resalta el merengue bailando al ritmo de Los Toros Band en festival del Alto Manhattan

NUEVA YORK._ El alcalde de la ciudad Eric Adams volvió a dar muestras de su identificación con la comunidad dominicana y los ritmos musicales que proyectan la República Dominicana en el mundo como son el merengue y la bachata.

Prefiriendo el merengue, aunque también se mueve bailando bachatas, el alcalde gozó el tema “Quizás Sí, Quizás No” interpretado en vivo por la orquesta “Los Toros Band” durante la celebración del Dominican Taste Festival en Plaza Quisqueya del Alto Manhattan.

Alabando nuevamente a la comunidad dominicana en Nueva York, Adams señaló que se siente ser dominicano.

“Hola mi gente. Me siento ser dominicano. Me siento muy bien en Washington Heights donde me reciben con alegría y mucho cariño. Ustedes vienen a disfrutar del evento, la música y la seguridad que ofrece el NYPD. ¡Que siga la música!”, exclamó eufórico el alcalde a los presentes que lo ovacionaron largamente.

“Los Toros Band” fue de las orquestas más aclamadas durante actuación en la tercera edición 2023 del festival.

Adams, fue contagiado por el ritmo de “Los Toros Band”, agrupación que lleva 30 años de vigencia.

Adams, quien es considerado como el alcalde de mayor conexión con la diáspora dominicana provocó una histeria colectiva robándose la mirada de todos los presentes al verlo bailar con la activista comunitaria Elida Almonte, presidenta de la Cámara Dominico Americana de Comercio USA y presidenta del festival.

Durante el baile de Adams y Almonte el público presente, admirando la destreza de bailador del alcalde coreó el clásico tema merenguero convertido en un éxito internacional por “Los Toros Band”.

El público disfrutó el espontáneo momento y la orquesta de músicos profesionales valoró la distinción del alcalde.