Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Verdades a medias en las cifras económicas del Gobierno

En materia de comunicación se puede transmitir un mensaje verdadero que al mismo tiempo implique

una información incompleta, no porque se haya mentido, sino porque se han omitido verdades que

permiten ver la realidad de manera más objetiva y apegada a la verdad.

Es una práctica que se aplica, en términos políticos, cuando se desea presentar algo negativo como si

fuera positivo o, al menos, la parte positiva de algo que en sentido general viene siendo negativo.

Se nota algo extraño, pero trataremos de explicar la razón por la que hacemos esta introducción. Por

ejemplo, esta semana el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ofreció la información “positiva” de que la

deuda del sector público no financiero (SPNF) ha bajado de un 56.6% del producto interno bruto (PIB) en

2020 a un 44.7% al cierre de mayo de este año.

Visto de esa forma el dato parece ser positivo para el país, pues da la impresión de que el

endeudamiento público se ha reducido. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario, la deuda del SPNF

actual es 22.6% mayor a la de diciembre de 2020, lo cual indica que, en lugar de reducirse, se ha

incrementado en RD$20,098.4 millones en apenas dos años un cinco meses.

Entonces, ¿por qué el dato que ofrece el ministro Vicente, que es real, en realidad no resulta ser

positivo, aunque así lo aparente? La respuesta es que el su declaración, el funcionario omitió algunos

datos que detallaremos a continuación.

En el año 2020, por la paralización de la economía a causa de la pandemia del covid-19, el valor del PIB

dominicano, medido en dólares se redujo en más de US$10,000 millones en relación con el 2019.

Incluso, a diciembre de 2020 se ubicada en US$78,837.9 millones.

A esa fecha la deuda del SPNF era de US$44,622.3 millones, por lo que equivalía a un 56.6% del PIB de

ese entonces.

Posteriormente el valor del PIB fue ajustado hacia arriba, no solo por el crecimiento de la economía,

sino, además, por el ajuste de la inflación que le aplicaron las autoridades de hacienda. Esa es la razón

por la que, a mayo de este año el valor del PIB es de US$122,417.6 millones, es decir, 55.2% mayor que

en 2020.

Pero, a mayo de este año la deuda del SPNF se ubica en US$54,720.7 millones, es decir, que de

diciembre de 2020 a la fecha se ha incrementado en US$10,098.4 millones, para un 22.6% de

incremento. Si se compara ese monto de la deuda con el valor del PIB del 2020, entonces su

ponderación sería de un 69.4% del PIB.

Sin embargo, como el valor del PIB ha sido aumentado muy por encima, incluso, del crecimiento de la

economía en los últimos dos años y medio, el monto de la deuda actual se compara con el producto

también actual y resulta en un 44.7% del PIB, aun cuando en términos absolutos se ha incrementado en

un 22.6%.

Como se puede apreciar, no ha habido una reducción de la deuda pública. Muy por el contrario, ha

aumentado en proporciones récords en términos históricos en los últimos dos años y cinco meses. Lo

que ocurre es que se compara con un PIB cuyo valor, solamente en 2022 fue incrementado en un 19%,

debido a que se le aplicó el 4.9% de crecimiento de la economía más un 14.1% de incremento de los

precios (inflación) durante ese año.

Eso también ocurre con otros datos, como el que ofrece el Ministerio de Turismo, donde dice que en el

primer semestre llegaron al país 5,354,126 “visitantes”. Pero la realidad es que de esos, como turistas,

que se entraron al país y se hospedaron son 4,086,625. Los 1,267,451 adicionales son en realidad los

ocupantes de los cruceros que tocaron puerto dominicano. Son embargo, de esos cruceristas, que no

son turistas, menos de un 5% bajó del barco a hacer algún consumo mínimo en territorio dominicano.

Lo anterior es una información positiva, pero condicionada, al presentar como “visitantes” a cruceristas

que ni siquiera se desmontaron del barco para conocer mínimamente parte del territorio dominicano.

Aun así, es bueno que hayan llegado 4,086,625 turistas en el primer semestre.