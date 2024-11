Vargas marca hito como candidato republicano dominicano al congreso con 32.316 votos en elecciones del 5 de noviembre de 2024

NUEVA YORK._ El reconocido activista Rubén Darío Vargas, marcó un hito como candidato republicano dominicano al congreso al obtener 32.316 (16.4%) votos en las elecciones del martes 5 de noviembre 2024 en las retó la reelección de su compatriota Adriano Espaillat en el distrito 13 que consiguió 164.402 votos para un 83.6%.

Sin hacer campaña, publicidad y ninguna inversión de dinero, Vargas, quien tampoco contaba con un equipo de campaña y mucho menos con voluntarios del partido de Donald Trump, actuando como un “lobo solitario”, logró atraer los miles de votos en su favor, sorprendiendo a todos por ser la primera vez que en un distrito que tradicionalmente ha sido un bastión electoral inexpugnable de los demócratas.

“Lo hice porque como venía diciendo durante la campaña, mi candidatura fue una patriótica para Estados Unidos y República Dominicana, isla donde sectores fácticos buscan una fusión de los dominicanos con Haití, lo que jamás podemos permitir, y el presidente Trump nos dará su apoyo para evitarlo”, aseguró Vargas.

Dijo que espera que el Gobierno de Trump que ya en los primeros cuatro meses tendrá un embajador o embajadora en la República Dominicana, es el que va a desbaratar esa agenda pro Haití.

“Por eso luchamos tan arduamente por la candidatura de Trump porque él no comparte eso, esa agenda de que la las islas son un solo territorio y que otra gente tiene que tener el control de los dos territorios”, añadió Vargas.

“Trump no está con eso y él es quien va a impedirlo, estamos muy feliz y contento por triunfo que obtuvimos en las elecciones del martes. Trump dice que las soberanía dominicana no va a ser afectada por la agenda 2030”, sostuvo.

En cuanto a lo dicho y reiterado por Trump, incluso la noche de las elecciones de que desde el 20 de enero, día de su toma de posesión, comenzará a ejecutar deportaciones masivas, Vargas explicó que hay una mala interpretación, porque Trump es amigo de la gente que trabaja.

“Lo que va a hacer es quitarle el impuesto al Seguro Social, a las propinas de los trabajadores de restaurantes, a los taxistas de over drives y a otros sectores, porque a los que están trabajando y no tienen ningún problema, Trump no los va a tocar si se va a meter con ellos”, explicó Vargas.

“Son las gentes que están delinquiendo afuera, especialmente los que han venido en la vuelta por México en los últimos tres años, pero no a los que trabajan”, dijo.