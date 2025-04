Valdez Albizu se reúne con el CONEP

Santo Domingo, República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo una reunión con miembros de la junta de

directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), encabezados por su

presidente, Celso J. Marranzini Esteva, a los que trasladó un mensaje de tranquilidad ante la

situación de incertidumbre arancelaria registrada en los mercados internacionales, resaltando

la capacidad de resiliencia y los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana.

El gobernador resaltó, además, la fortaleza del sistema financiero dominicano, el atractivo que

actualmente se muestra para la inversión extranjera directa (IED), la estabilidad que

proporciona la política macroeconómica, y el clima de paz y seguridad jurídica que existe en

nuestro país.

Asimismo, Valdez Albizu indicó que “la tasa de interés activa de la banca múltiple se redujo de

16.09% en noviembre de 2024 a 14.46% en abril de 2025, mientras que, para los sectores

productivos, la tasa de interés disminuyó de 14.51% a 13.42% en el mismo periodo, lo que

evidencia condiciones más propicias para la inversión privada”.

De la misma manera, precisó que “la tasa de interés pasiva de la banca múltiple disminuyó de

10.21% en noviembre hasta 8.72% en abril de 2025, reflejando menores costos de

financiamiento para el sistema financiero”.

Al mismo tiempo, el gobernador resaltó que “las reducciones de las tasas de interés se vieron

influenciadas por las medidas adoptadas por la Junta Monetaria y el Banco Central, las cuales

facilitaron unos RD$200 mil millones desde octubre de 2024, mediante redenciones a

vencimiento de letras y notas del Banco Central, así como a través de RD$35,355 millones de

liberaciones de encaje legal para construcción (interinos) y adquisición de viviendas de bajo

costo y de hasta RD$15 millones, así como para micro, pequeñas y medianas empresas

(MIPYMES). De esta facilidad de encaje legal se han colocado RD$14,900 millones,

beneficiando a 2,635 deudores”.

El gobernador destacó, además, que, en un entorno de incertidumbre dentro del ámbito de la

producción, “República Dominicana es un destino muy atrayente al momento en que se

registran fenómenos como el “nearshoring”, en búsqueda de emplazamientos ventajosos para

la instalación de empresas multinacionales procedentes de países asiáticos como China, India

o Malasia, entre otros, que han visto en nuestro país un destino idóneo para invertir en zonas

francas”.

Con respecto al panorama de mayor incertidumbre internacional, Valdez Albizu manifestó que

“se han incrementado las expectativas tanto de aumentos de precios como de una fuerte

desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, lo que podría repercutir en un

menor crecimiento de la economía mundial”.

Asimismo, expresó que “el BCRD se mantiene preparado para implementar medidas que eviten

una volatilidad excesiva del tipo de cambio que pueda poner en riesgo la meta de inflación y la

estabilidad macroeconómica. En ese tenor, la institución cuenta con niveles elevados de

reservas internacionales que alcanzaron US$14,751 millones al cierre de marzo, equivalentes a

11.7 % del producto interno bruto (PIB) y más de cinco meses de importaciones, superando los

umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Sobre las recientes medidas macroprudenciales aprobadas por la Junta Monetaria (JM), el

gobernador expuso que “el conjunto de medidas tiene como fin contribuir al fortalecimiento

prudencial y patrimonial de los intermediarios financieros y cambiarios, en un entorno global

complejo y de alta incertidumbre externa, y considerando el incremento del crédito privado en

moneda extranjera a deudores no generadores de divisas”.

A ello, Valdez Albizu agregó que “en resumen, las medidas habilitan el acceso al financiamiento

en moneda extranjera de los generadores de divisas, mientras que, para los no generadores de

divisas, su acceso al crédito en moneda extranjera será hasta el 25% de los pasivos en moneda

extranjera de la banca múltiple, debiendo demostrar suficiencia de ingresos y garantías para el

repago de las obligaciones contraídas”.

En ese tenor, el gobernador les recordó que “la JM aprobó la implementación por parte de las

entidades de intermediación financiera del valor razonable (Mark to Market) en la presentación

de sus estados financieros, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2026, reflejando el

proceso de adecuación regulatoria que se lleva a cabo desde la Administración Monetaria y

Financiera, en consonancia con las Normas Internacionales de Información Financiera y las

recomendaciones del FMI”.

Por su parte, Celso Marranzini agradeció la orientación expresada en el informe realizado por el

gobernador, admitiendo que “sabíamos que podrían atravesarse tiempos difíciles, pero la visita

al BCRD nos transmite siempre la confianza que deseamos”.

Los miembros del CONEP se mostraron favorables para mantener el diálogo permanente con

la autoridad monetaria, con el fin de mantener el espíritu de cooperación y tomar las medidas

necesarias ante el panorama de incertidumbre en la economía mundial.

En sus conclusiones, Valdez Albizu indicó que para el año 2025, se proyecta que la IED

podría superar los US$4,700 millones, cubriendo con holgura el déficit estimado de la cuenta

corriente de la balanza de pagos.

Marranzini estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam

Espaillat; y el tesorero, Christopher Paniagua; además de una nutrida delegación compuesta

por directores representantes de sectores productivos del país.

Junto al gobernador estuvieron presentes la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres;

el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera,

Joel Tejeda Comprés; el asesor económico de Gobernación, Julio Andújar Scheker; el

subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González Hernandez;

el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez y la subgerente

Internacional, Brenda Villanueva, junto a un destacado elenco de directores del BCRD.