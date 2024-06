Un enmascarado asesina dos hombres a balazos y deja otro herido en el vecindario Inwood del Alto Manhattan

NUEVA YORK._ Un tirador usando una máscara de esquiar abrió fuego en la intersección de la calle 207 y Décima Avenida matando a dos hombres y dejando otro herido en una pierna, cerca de la estación del tren 1 el domingo a las 11:45 de la noche.

Los muertos ni el herido no han sido identificados por los investigadores a la espera de que la policía del cuartel 34, jurisdicción del ataque notifique a los familiares de las víctimas.

La policía se limitó a informar que los muertos tienen edades de 44 y 40 años de edad y el herido, 37.

Diez balazos, según las marcas de la policía fueron hechos por el tirador que tampoco ha sido ubicado ni identificado y lleva puesta la máscara negra para cubrirse la cara.

Se espera que en el transcurso de hoy martes, la policía convoque una conferencia de prensa en la escena para revelar más detalles de los asesinatos.

Varios dominicanos y dominicanas residentes en Inwood dijeron que escucharon los tiros pero no se imaginaron que se trataba de un hecho sangriento.

Al cierre de esta crónica, la policía no había informado sobre arrestos relacionados con el caso.

El sospechoso es descrito como un hombre vestido de negro y una máscara de esquí que corrió hacia el este en de la calle 206 Oeste.

Street después del tiroteo.

Los muertos recibieron disparos disparo en la cara, y el pecho y el herido en una pierna.

Ambos fallecidos fueron llevados a hospitales donde fueron declarados muertos y el herido se mantiene estable, dijo la policía.

El hombre de 44 años fue transportado a NYC Health and Hospitals/Harlem, el de 40 años a la clínica Allen Pavillon del Hospital Presbiteriano en la calle 218 y Décima Avenida y el herido está en el hospital Harlem de la calle 135 en Manhattan.

Los asesinatos ocurrieron frente a la tienda de Vapores “Blue Sky”, muy cerca de la estación del tren.

Miembros de la comunidad de Inwood están sorprendidos ante los hechos que ocurrieron finalizando el día del padre.

“Me sorprende eso que haya sucedido esas cosas por aquí, porque este es un barrio regularmente tranquilo, pero imagínate tú», dijo Robert Castro, quien trabaja en el área.

“Yo siempre me recojo temprano y más cuando uno ve que el pedazo no está bien. Es mejor uno recostarse temprano en su casa, que está en el medio, nada más que mirando, observando, cosas que no debe», dijo el dominicano José Contreras.

El sector de Inwood ha visto un aumento de casos violentos en un 4 por ciento en comparación con la misma fecha el año pasado, según refieren las estadísticas policiales.