Un dominicano deportado a RD en 2002 acusado de brutal asesinato de su ex novia en Harlem se declara inocente creando incidente en la corte

NUEVA YORK._ El dominicano Cándido Rodríguez de 51 años de edad y deportado de Estados Unidos a República Dominicana en 2002 por narcotráfico fue acusado ayer martes por el brutal asesinato de su ex novia, Melanie Woods a la que propinó 19 puñaladas en Harlem, se declaró inocente en medio de un perturbador incidente que produjo en la Corte Suprema Estatal en Manhattan.

Rodríguez, quien cumplió sentencia por drogas en 1999 fue repatriado a su país natal en 2002 pero logró reentrar ilegalmente a Estados Unidos, asesinado a Woods, una egresada de la Universidad de Columbia, dos semanas después que ella decidiera romper la relación que allegados a la pareja aseguran era intermitente.

Con hilarantes gritos y vociferando toda clase de insultos, Rodríguez gritaba fuera de control varias veces que él no mató a su ex novia y tuvo que ser sacado de la sala de justicia penal arrastrado por los guardias, mientras su abogada dice que al parecer, el dominicano está sufriendo de perturbaciones mentales.

En un comunicado emitido ayer martes, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin L. Bragg Junior anunció la acusación formal de Rodríguez por matar a puñaladas a su ex novia en su apartamento de East Harlem el mes pasado.

“Rodríguez está acusado en una acusación formal de la Corte Suprema del Estado de Nueva York de un cargo de asesinato en segundo grado”, añade el comunicado.

“Como se alega, Cándido Rodríguez asesinó brutalmente a Melanie Woods, su ex novia, en su apartamento después de esperar a que ella regresara de pasear a su perro. Envío mi más sentido pésame a la familia y amigos de la señora Woods mientras continúan lamentando su pérdida”, dijo el fiscal Bragg.

«La vida de Woods quedó trágicamente truncada y mi oficina trabajará para garantizarle justicia”, señala el comunicado.

Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en el expediente ante el tribunal, el 23 de abril de 2024, aproximadamente a las 6:15 de la mañana Rodríguez ingresó al edificio de apartamentos de Woods en East Harlem (Este de Harlem) y esperó a que regresara de su paseo diario con perros temprano en la mañana. Rodríguez estaba sentado en las escaleras entre los pisos afuera de su departamento, donde solían vivir juntos, explica la fiscalía.

“La señora Woods regresó aproximadamente a las 7:15 de la mañana. Poco después, Rodríguez la asesinó brutalmente dentro de su apartamento, apuñalándola diecinueve veces en el cuello, el torso y la pierna”, añade el comunicado.

La fiscalía dice que aproximadamente a las 8:05 de la mañana Rodríguez salió del edificio y tomó un taxi con rumbo desconocido escapando de la escena del crimen.

Rodríguez, tuvo que ser inmovilizado después de afirmar que es inocente en el asesinato de Woods, su amante intermitente de 33 años a quien, según los fiscales, mató brutalmente a puñaladas antes de deshacerse de su cuerpo en la bañera de su casa en abril de este año.

“Juro que no le hice nada”, gritó entre lágrimas Rodríguez a nueve familiares de Woods que estaban sentados en la sala del tribunal.

Rodríguez, apuñaló a la graduada de la Universidad de Columbia en el torso y el cuello 19 veces, tan ferozmente que el estómago de la víctima recibió estocadas de 6 pulgadas de profundidad, dijo la fiscal adjunta Marcella Lupski.

Rodríguez y Woods, que trabajaban para el Departamento de Salud y Hospitales de la ciudad, estaban saliendo desde principios de 2023 antes de la ruptura, dijo.

“Ella lo dejó dos semanas antes de que él la matara”, dijeron los fiscales.

La mañana del asesinato, Rodríguez fue al apartamento de Woods mientras ella paseaba a su perro poco después de las 7:00 de la mañana.

Cuando regresó, los vecinos del edificio escucharon choques y gritos durante unos 30 minutos, dijo la fiscal adjunta.

Luego los vecinos escucharon a alguien bajar las escaleras y salir del edificio, explicó.

Woods fue encontrada muerta 10 horas después de que un amigo preocupado le pidiera a la policía un chequeo de bienestar en el apartamento de la mujer, dijeron las autoridades.

Rodríguez afirmó ante el tribunal durante su lectura de cargos ayer martes que no es culpable y se declaró inocente de un cargo de asesinato en segundo grado.

Tenía la cara roja, se volvió tan alborotador que varios agentes del tribunal tuvieron que levantarlo a la fuerza y llevárselo en medio de la lectura de cargos mientras dejaba caer su cuerpo al suelo.

«Señor. Rodríguez se puso muy, muy agitado, violento, perturbador y no permitió que la fiscal siguiera hablando. Gritaba una y otra vez en español, palabras que me dijeron como yo no lo hice o no soy culpable”, dijo la jueza Ann Scherzer.

El presunto asesino enfrentó previamente un caso federal de conspiración para distribuir narcóticos entre 1999 y 2002 y fue expulsado de Estados Unidos en 2002, dijo Lupski.

La fiscalía dice que Rodríguez ha utilizado varios nombres falsos en diferentes encuentros con las autoridades en el pasado.

Su abogada defensora, Jessica Horani, dijo que planea solicitar un examen psiquiátrico para determinar 4el nivel de salud mental de su cliente.

“Observé que se ponía muy nervioso y emocional. No creo que tenga control total de sus facultades en este momento”, dijo Horani.

“Y esto ha sido algo que he notado desde que lo conocí por primera vez en la lectura de cargos en el tribunal penal y lo que parece ser una descompensación significativa”, subrayó la abogada.

La jueza citó a Rodríguez para comparecer en la corte el 16 de julio 2024.

Las autoridades no han explicaron cuando Rodríguez reentró ilegalmente a Estados Unidos ni por donde.