Último día de campaña en Dominicana; mañana prevalecerá el silencio

Santo Domingo, 15 may (Prensa Latina) Mañana inicia la veda electoral en República Dominicana y con esta la prohibición de realizar actos de proselitismo, incluidas reuniones públicas de carácter político, manifestaciones y mítines, reiteró hoy la Junta Central Electoral (JCE).

A partir de las 12 de la noche de este jueves también se restringe totalmente la propaganda electoral por la prensa radial, televisiva y otros medios con vista a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo.

Por ese motivo, algunas organizaciones políticas realizaron su cierre de campaña el pasado domingo, aunque otras decidieron dejarlo para hoy, como el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una marcha caravana en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional.

La JCE también apuntó que desde 24 horas antes de las elecciones y 12 horas después de concluidas no podrá venderse ni distribuirse bebidas alcohólicas, y solo se exceptúan de esta disposición las instituciones hoteleras ubicadas en zonas turísticas.

Aunque se espera que sea un proceso rápido, tras el cierre de los colegios a las 17:00, hora local, la JCE dispondrá de dos días para finalizar el cómputo electoral y hasta el 22 de mayo para la presentación de anulaciones.

Mientras, los candidatos y partidos políticos tendrán hasta el 27 de este mes para presentar apelaciones sobre las decisiones de las juntas electorales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), corte que deberá decidir a más tardar el día 1 de junio.

De ser necesario, una nueva proclama electoral será emitida el día 2 de junio para una segunda vuelta electoral el 30 de ese mes, lo cual no sucede en este país desde 1996.

El 19 de mayo los dominicanos elegirán al nuevo presidente y vicepresidente de la República hasta 2028. También seleccionarán 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) entre unos mil 795 candidatos, incluidos los nueve a nivel presidencial.