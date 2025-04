Trump no llegará lejos

Sospecho que Donald Trump no gobernará cuatro años, pues su pueblo no soportará tan larga locura, que hoy se manifiesta con hechos insólitos: alejamiento de Europa, con pérdida de poder en el Atlántico Norte; alejamiento de China, con pérdida de influencia en ese enorme mercado; alejamiento de Rusia, que hoy ejerce un poder que Washington ya no tiene ni en Micronesia; alejamiento de América Latina, cuyos grandes capitales ya se entienden mejor con Rusia, India, China y Sudáfrica (que con Brasil forman el grupo BRICS) y alejamiento de su pueblo, que rechaza su afán de deportar a veinte millones de hispanos, la más disciplinada masa laboral de los Estados Unidos.