Trump hace campaña en bodega de Nueva York donde empleado dominicano mató agresor en defensa propia en 2022

NUEVA YORK._ El ex presidente republicano de los Estados Unidos y aspirante a ser electo otra vez, Donald Trump, visitó ayer martes la bodega “Sanaa Convenience Store” situada en el 3422 de la avenida Broadway, cerca de la calle 143 Oeste, donde el empleado dominicano de ese negocio José Alba mató a puñaladas en julio de 2022 a un afroamericano que lo asaltó e intentó asesinarlo.

Trump, llegó a la bodega después de salir del segundo día del juicio que se le sigue en la Corte Suprema Estatal en Manhattan enfrentando 34 cargos por pagar dinero para silenciar a una mujer que lo acusa de haberla violado hace décadas.

Su primer blanco de ataque fue el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg quien le instrumentó el caso diciendo que la fiscalía es permisiva con el alto índice de crímenes en Nueva York, ciudad que va a enderezar trabajando con la gobernadora y el alcalde.

El caso del asesinato en defensa propia cuando Alba se defendió de un ataque en el interior de la bodega después que el afroamericano Austin Simon saltó detrás del mostrador y lo agredió, resonó en todo el mundo, especialmente cuando el fiscal ordenó el arresto del dominicano y lo acusó de asesinato en segundo grado, enviándolo a la cárcel de Rikers Island y pidiendo una fianza de $500 mil dólares que luego bajó a $50 mil por las presiones en toda la ciudad.

Trump fue recibido por un numeroso grupo de sus fanáticos que coreaban las consignas «Trump, Trump, Trump», «Cuatro años más» y «Amamos a Trump» “USA” y catando el himno nacional de los Estados Unidos.

«Ahora lo estamos haciendo mejor que nunca, así que creo que está teniendo un efecto inverso», sostuvo Trump en referencia al juicio en su contra.

«Vamos a entrar. Número uno, hay que detener el crimen y vamos a dejar que la policía haga su trabajo. Hay que devolverles su autoridad. Tienen que poder hacer su trabajo», dijo Trump.

«Y vamos a llegar a Nueva York. Estamos haciendo una gran jugada para Nueva York, y también para otras ciudades. Amo esta ciudad», agregó.

Trump dijo que Nueva York se ha puesto muy mal en los últimos tres o cuatro años.

«Y vamos a enderezar a Nueva York. Así que al postularnos para presidente, le daremos un gran golpe a Nueva York: podríamos ganar Nueva York», precisó Trump.

«Trajeron a medio millón de inmigrantes para apoderarse de los parques, se apoderaron de sus hoteles, se apoderaron de todo. Han destruido a mucha gente. La comunidad afroamericana ahora no está consiguiendo empleo. Los inmigrantes que están aquí ilegalmente están quitándoles sus empleos. Los hispanos no están consiguiendo empleos. Los inmigrantes están quitándoles los empleos», dijo.

«La policía de Nueva York es fantástica. Tienen que poder hacer su trabajo. Tienen que proteger a esta gente», añadió Trump.

En cuanto en Nueva York, Trump declaró que «es culpa de Alvin Bragg. Alvin Bragg no hace nada. Persigue a tipos como Trump que no hicieron nada malo. ¿Criminales violentos, asesinos?, saben que hay cientos de asesinatos en todo el mundo, saben quiénes son. No los recogen”, criticó el ex mandatario.

La bodega que visitó Trump pasó a ser conocida como la «bodega José Alba» después del incidente de julio de 2022. Simon, fue grabado en un video de vigilancia acercándose primero detrás del mostrador de la bodega y atacando a Alba.

A pesar de alegar defensa propia, Alba fue enviado a prisión.

Las imágenes muestran que Alba agarró un cuchillo y apuñaló fatalmente a su agresor sólo después de que él había sido atacado primero.

Entre muchos otros partidarios, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el ex comisionado de la policía Bill Bratton, habían criticado públicamente la decisión inicial de presentar cargos, diciendo que Alba actuó en defensa propia para frustrar lo que parecía ser un atentado contra su propia vida o un robo en curso. .

Bragg finalmente retiró el cargo de asesinato el 19 de julio de 2022.

Alba no fue invitado a la bodega visitada por Trump donde el aspirante republicano conversó con el propietario del negocio y varios empleados.