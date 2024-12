Tribunal Constitucional duro y curvero, fortalece estado de derecho anulando ley DNI

La anulación de la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fortalece el estado de derecho en el país,, los robos y asaltos en Villa Consuelo, Ensanche Quisqueya, Villa Francisca, El Cacique, Arroyo Hondo, Distrito Nacional; en Corambar, Santo Domingo Este; el apresamiento en Colombia del principal implicado en en la muy sonada operación Falcon; las reacciones del ex presidente Leonel Fernández y el director ejecutivo de FINJUS sobre la anulación de la ley DNI, la muerte en España de «Chelo Regidor,» el enfrentamiento empresarios-sindicalistas por la cesantía y el Código Laboral, la inconstitucionalidad de la ley que modifica el Código Procesal Penal declarada por el Tribunal Constitucional, una cajera dominicana acusada de un robo en Boston, el Tribunal Constitucional duro y curvero fortaleciendo el estado de derecho, los teteos navideños, los 200 mil millones que se mueven en la economía en la navidad, las duras críticas de ex presidentes al gobierno de Nicaragua, el impacto de las lluvias en Haití, las 9.5 toneladas de cocaína decomisadas por la DNCD con el apoyo de otras instituciones, el metamensaje al Congreso Nacional con la declaratoria de leyes inconstitucionales, el ex presidente Leonel Fernández saludando la anulación de la ley DNI, enfrentamientos oposición-gobierno por el bono navideño, la muerte violenta de seis personas en los últimos días, la preocupante violencia de género, los partidos de Licey y Aguilas Cibaeñas en Puerto Rico,las presiones para que sustituyan a los funcionarios con proyectos políticos presidenciales, la propuesta para aliminar las exoneraciones y el barrilito a los legisladores, muy tímidos encuentros de empresas e instituciones públicas-privadas en la navidad, son comidillas en República Dominicana.