Por José Ramón Matos Brito

El tiempo de un partido político en el poder es para fortalecer las instituciones gubernamentales, los hoy desplazados del poder todo se lo encuentran malo, pero, subidos en el palo gozaban con su “ esa pela va “ , haciendo uso de los recursos del Estado, y llevándose todo a su paso, hoy comunicadores y periodistas que gozaban de las mieles del poder quieren acabar con sus pares de otro Partido, debieron poner las reglas claras para que no no estén llorando como nińas lo que no supieron defender como hombres, recordando a Joaquín Balaguer, cosas del tiempo y la vida.