La frase desafiante y una advertencia de Diosdado Cabello que amenaza la

estabilidad geopolítica, no sólo marca un punto de tensión en las relaciones

históricas entre Venezuela y la República Dominicana, sino que también plantea

interrogantes sobre el futuro geopolítico de la región.

Por: Pavel De Camps Vargas

El pasado 5 de septiembre, Diosdado Cabello Rondón, uno de los principales líderes

del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lanzó

una advertencia directa a la República Dominicana con la frase Te espero en la

bajaita. Esta expresión, proveniente del argot urbano venezolano, tiene connotaciones

de desafío y amenaza, sugiriendo que la República Dominicana deberá enfrentar las

consecuencias de sus acciones en un futuro cercano. La declaración ha generado una

oleada de reacciones en diversos medios, subrayando las crecientes tensiones entre

ambas naciones y su potencial impacto en el escenario geopolítico de América Latina.

La interpretación de la advertencia

Te espero en la bajaíta es una expresión coloquial venezolana que indica la espera

de un momento oportuno para ajustar cuentas, generalmente en un contexto de

confrontación. Al emplearla, Cabello no solo desafía a la República Dominicana, sino

que también lanza una advertencia velada de posibles represalias. Esta frase, en el

contexto político actual, puede interpretarse como una amenaza a la soberanía

dominicana y una declaración de que Venezuela no dejará pasar sin respuesta las

acciones que percibe como hostiles o desleales por parte del gobierno dominicano.

Puede ocultar una posible ayuda al vecino país.

Reacciones de los Medios de Comunicación

Las reacciones en los medios de comunicación han sido variadas, reflejando la

polarización existente en torno a las relaciones entre Venezuela y la República

Dominicana.

● Medios pro-venezolanos: medios alineados con el gobierno venezolano han

presentado la declaración de Cabello como una postura necesaria y justificada

frente a lo que perciben como una alineación de la República Dominicana con

fuerzas contrarias a la Revolución Bolivariana. Estos medios destacan la

necesidad de proteger los intereses de Venezuela y advierten que cualquier

agresión o falta de solidaridad podría ser respondida con firmeza.

● Medios dominicanos: en la República Dominicana, la frase de Cabello ha sido

recibida con preocupación y rechazo. Medios dominicanos han interpretado la

advertencia como una amenaza directa a la soberanía del país y una muestra

de la creciente beligerancia del régimen chavista. Los analistas dominicanos han

señalado que esta declaración podría marcar un punto de inflexión en las

relaciones bilaterales, afectando tanto los lazos diplomáticos como los

intercambios económicos y culturales entre ambas naciones.

● Medios internacionales: a nivel global, la advertencia de Cabello ha sido vista

como parte del discurso agresivo que caracteriza la política exterior venezolana

bajo el chavismo. Analistas internacionales han expresado que este tipo de

retórica podría aislar aún más a Venezuela en la región, debilitando su posición

geopolítica y económica. Sin embargo, también reconocen que este tipo de

amenazas podrían ser utilizadas para desviar la atención de los problemas

internos que enfrenta el país sudamericano.

Impacto político y geopolítico

La advertencia de Diosdado Cabello no debe ser vista como un simple comentario

aislado, sino como un reflejo de las tensiones subyacentes en la relación entre

Venezuela y la República Dominicana. Históricamente, ambos países han mantenido

relaciones cordiales y cooperativas. Desde la fundación de la República Dominicana,

Venezuela ha sido un aliado estratégico en momentos críticos, como en la lucha por la

independencia y durante períodos de crisis económica y política.

Sin embargo, la situación actual es diferente. Las políticas internas de Venezuela,

marcadas por un régimen autoritario y una crisis económica devastadora, han

generado tensiones con varios países de la región, incluyendo a la República

Dominicana. La advertencia de Cabello podría ser un indicador de que Venezuela está

dispuesto a tomar medidas más agresivas en el ámbito diplomático y económico, lo que

podría incluir desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta represalias

comerciales.

En un contexto geopolítico más amplio, esta tensión podría tener repercusiones

significativas. La República Dominicana, que ha buscado mantener una posición

neutral y pragmática en su política exterior, podría verse obligada a tomar decisiones

difíciles en su relación con Venezuela, especialmente en el marco de organizaciones

regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la

Organización de Estados Americanos (OEA).

El rompimiento de las relaciones y su implicación

Si la advertencia de Cabello se materializa en acciones concretas, esto podría significar

un rompimiento en las históricas relaciones entre Venezuela y la República

Dominicana. Este rompimiento no solo afectaría a nivel diplomático, sino que también

tendría consecuencias en el comercio, la migración y la cooperación bilateral en áreas

como la educación y la cultura. Además, podría aislar aún más a Venezuela,

empujando a la República Dominicana a fortalecer sus lazos con otros actores

regionales y globales, como Estados Unidos y la Unión Europea, en busca de apoyo

frente a posibles represalias venezolanas.

La frase Te espero en la bajaíta", pronunciada por Diosdado Cabello, es mucho más

que una expresión coloquial; es una advertencia que refleja las crecientes tensiones

entre Venezuela y la República Dominicana. Las reacciones en los medios de

comunicación y el análisis político indican que esta advertencia podría tener

repercusiones significativas en el futuro de las relaciones bilaterales y en la estabilidad

geopolítica de la región. En un momento en que la cooperación y la diplomacia son

más necesarias que nunca, este tipo de retórica amenaza con deshacer décadas de

relaciones amistosas entre ambos países, con consecuencias potencialmente graves

para el futuro de América Latina.