Tatis afirma Estrellas tienen por meta el primer lugar

SANTO DOMINGO ESTE.- La meta de las Estrellas en este momento, en el torneo de béisbol profesional de la República Dominicana, es terminar su Serie Regular en el primer lugar, afirmó el mánager del club, Fernando Tatis.

“Estamos pensando en el primer lugar. Esa es nuestra meta inmediata. Terminar la Serie Regular en el primer lugar”, afirmó Tatis, por medio a un despacho de prensa del club.

Las Estrellas (20-15) ocupan la segunda posición del torneo, a medio juego detrás de los punteros Leones del Escogido (20-14).

El discurso de Tatis parecerá anodino (superficial) a cualquiera que no conozca de la realidad actual del torneo dominicano, el cual tiene por fecha de cierre de su temporada regular el 22 de diciembre, y cuando a las Estrellas les restan menos partidos por celebrar (15) que a cualquier otro club, para agotar esa primera etapa de la campaña.

En tanto hay dos equipos, como son Toros del Este (13-21) y Gigantes del Cibao (13-20), cuya aspiración, en términos reales, debería ser solo la de clasificar para la próxima etapa del certamen, el llamado Round Robin.

Las Estrellas en cambio, ciertamente, tienen un realizable sueño de terminar en la primera posición de la justa, en la cual estuvieron por un día, el fin de semana pasado.

Licey y Águilas están cerca

Cerca de las Estrellas en la tabla de lugares del campeonato están Tigres del Licey (18-15) y Águilas Cibaeñas (17-16).

El Licey está a un juego de las Estrellas. Las Águilas están a la distancia de dos juegos.

“Tenemos que enfocarnos mejor en el juego y reducir los errores mentales”, observó Tatis. “Estamos en un momento en el cual no podemos darnos el lujo de cometer errores mentales”.

La rotación de abridores

La rotación de lanzadores abridores de las Estrellas para los próximos días, después de su descanso de este lunes, es la siguiente:

Andy Otero Vs. Gigantes (martes); Raúl Alcántara Arnaud Vs. Escogido (miércoles); Zac Lowther Vs. Gigantes (viernes); Luis Moreno Vs. Escogido (sábado); y Abdiel Mendoza Vs. Toros (domingo). El jueves las Estrellas no tendrán juego.