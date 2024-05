Talentosa cantante dominicana se gradúa de Berklee College of Music

BOSTON.- La talentosa cantante dominicana Tessoro Estrella, poseedora de una melodiosa y afinada voz, se graduó este sábado de “Professional Music” de la prestigiosa Universidad Berklee, con especialidad en marketing, composición y canto.

Durante su tiempo en Berklee, Tessoro demostró su dedicación y pasión por el canto y la música, destacándose en numerosos conciertos y proyectos relacionados con la participación escénica.

En el acto de graduación, tuvo doble participación interpretando sendas canciones de Gilberto Santa Rosa (en español) y de la iconica cantante de R&B y jazz Ledisi (en inglés).

Desde los cuatro años de edad, la joven dio señales de su inclinación por el canto, por lo que sus padres, los expertos comunicadores de opinión doctor Miguel Estrella y licenciada Arelis Mejía, decidieron apoyarla.

Desde muy joven, Tessoro ha mantenido un marcado activismo en las artes del canto, siendo parte de los coros infantiles de Columbia University y de la Little Church Around the Corner, en la parte baja de Manhattan.

A partir de los 13 años de edad se presentó cuatro veces en el prestigioso Carnegie Hall, siendo parte integral del renombrado Concert Choir.

La joven cursó su bachillerato en la exclusiva Fiorello H. La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts, escuela con una larga historia de producir muchos de los artistas más notables del mundo.