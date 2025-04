Suspende actividades por tragedia Jet Set

Con el corazón en duelo y profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas ocurrida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, donde partieron figuras valiosas como nuestro eterno Rubby Pérez —la voz más alta del merengue—, así como representantes del ámbito político, empresarial, deportivo y social, he tomado la decisión de suspender todas mis presentaciones tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

A partir de hoy, y durante toda la Semana Santa, cesaré completamente de actividades artística como muestra de respeto y luto ante esta dolorosa tragedia que enluta a nuestra nación.

Hoy no hay tarima, no hay fiesta, no hay alegría… solo silencio, reflexión y respeto por quienes ya no están.

Paz a sus almas.

Con dolor,

Blas Fragoso “El Blachy”