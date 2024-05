Sondeo niega descontento afecte aceptación de presidente dominicano

Santo Domingo, 6 may (Prensa Latina) Aunque la urna es el único veredicto válido, el candidato presidencial y mandatario dominicano, Luis Abinader, podría ganar las elecciones en primera vuelta el 19 de mayo próximo, pese al descontento, indica hoy la encuestadora Greenberg.

A 13 días de los comicios presidenciales y congresuales en República Dominicano, el sondeo revela que Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha logrado una ventaja de 33 puntos sobre su rival más cercano, el expresidente y aspirante de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.

Entre los adultos empadronados, el 58 por ciento votaría por el actual mandatario, el 25 por ciento lo haría por Fernández y el 13 por ciento por el pretendiente al mismo cargo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.

El periódico Diario Libre publicó a página completa los resultados del sondeo, el cual señala que de noviembre a la fecha el índice de aprobación del gobernante aumentó «sustancialmente».

«Si bien los votantes son algo tibios en su opinión sobre cómo le va al país -el 46 por ciento manifiesta que va en la posición correcta-, el costo del cambio en una época de incertidumbre es alto», sostuvo Jessica Reis, quien codirigió la encuesta.

Reis opinó que «los dominicanos están bastante satisfechos con el liderazgo y la dirección de Abinader; las preocupaciones sobre la crisis en Haití le favorecen (al presidente)», puntualizó.

Agregó que a medida que se cierra la campaña, «queda claro que el expresidente Fernández, por un lado, y el PLD, por el otro, nunca pudieron demostrar a los votantes que harían un mejor trabajo que el actual mandatario».

La encuesta de Greenberg, realizada del 16 al 26 de abril último, comprendió a mil adultos, de los cuales 683 fueron identificados como probables votantes (69 por ciento), así como 400 entrevistas individuales en Santo Domingo, Distrito Nacional y la provincia Santiago de los Caballeros, que se incluyeron en los resultados.

Según Greenberg, el 74 por ciento de los posibles electores aprueba el trabajo de Abinader y precisa que su voto creció más entre los ciudadanos de la región Norte, al pasar de un 44 por ciento en noviembre pasado a 60 por ciento en la actualidad, y en la zona Sur de 45 por ciento a 62 por ciento.

Reflexiona que su respaldo aumentó de manera más modesta en la región Metropolitana-El Gran Santo Domingo (43 por ciento a 52 por ciento ahora), pero aun alcanza una mayoría.

No obstante, pese a la popularidad del candidato del PRM, el descontento persiste: el 45 por ciento de los interrogados estima que la economía es débil y el 40 por ciento cita la delincuencia como una de sus mayores preocupaciones, frente a un 26 por ciento en noviembre.

En ese sentido, la encuesta reveló que unos cuatro de cada 10 nacionales piensa que el país, la economía y sus finanzas van por el camino equivocado, pero esa percepción no afecta su intención de voto porque tienen una opinión favorable del presidente y aprueban su trabajo.

Si en noviembre último el 39 por ciento dijo a Greenberg que la economía es débil, ahora respondió así el 45 por ciento; el 56 por ciento desaprueba el manejo del crimen por el gobernante, frente al 52 por ciento ese mes de 2023.

Sin embargo, los números indican que Fernández no ha podido convertir en votos a su favor el descontento sobre temas como la inseguridad ciudadana y el crecimiento económico, señala la encuesta.

De cualquier manera, los votantes son los que tendrán la última palabra el 19 de mayo próximo.

A 13 días de los comicios la campaña electoral arrecia y los partidos opositores mayoritarios (FP, PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD ) apuestan por la victoria en una segunda vuelta el 30 de junio, según manifiestan.