Sócrates Jáquez: cumplir un sueño

Santo Domingo. – Retirado del canto durante muchos años, Sócrates Jáquez regresa a los escenarios para vivir un sueño que dejó postergado. El jueves 15 de febrero estará en Chao Café Teatro para deleitar con su voz.

Jáquez recuerda cómo el primer año de la década de los ´80 marcó el momento de la decisión. Mientras vivía a tope sus dos pasiones, -la gimnasia y cantar- la vida le presentó una encrucijada y un nuevo reto: la medicina.

El gallardo joven que junto a un selecto grupo de gimnastas representó a la República Dominicana en aquellos Juegos Centroamericanos de 1974, cuando el país no tenía aún equipo organizado y que además era parte de una orquesta en proyección, parecía tocar las nubes con los dedos; gozaba inmensamente con la admiración del público al ser aplaudido en los escenarios artísticos y deportivos.

“La gimnasia fue siempre una parte importante de mi vida, pero cantar fue mi pasión” evoca Jáquez, nombre con el que desde siempre se identifica en la música.

Pero entre estos dos amores, surge un tercero. “Tanto el arte como los deportes exigen todo de ti, ni qué decir de la medicina, así que tuve que elegir y me hice médico, con especialidad en epidemiología y me siento satisfecho con mi hoja de servicio, así que considero que llegó el momento de volver a mi primer amor, a mi verdadera pasión”. ¡Y no se refiere a la gimnasia!

Por eso hoy vemos a un Sócrates Jáquez maduro e ilusionado abrazar el canto con la misma pasión de la primera juventud, dispuesto a cumplir un sueño postergado, pero nunca olvidado: cantar, deleitar al público con su voz y su estilo, revivir el romance con ritmo, voz y armonía.

Ese es el compromiso que tiene Jáquez para este 2024, regresar a los escenarios artísticos en un espectáculo para disfrutar en familia. La cita es el 15 de febrero, a las 9:00 de la noche, en Chao Café Teatro, donde junto con Jáquez, vamos a vivir un sueño.

Para contacto: Sara Alvarez

Tel.: 809-864-0707

10 de febrero, 2024