SENPA pone a disposición del Ministerio Público 841 personas por violaciones a las leyes ambientales

(SANTO DOMINGO) República Dominicana. – Durante los meses de febrero y marzo de 2024, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), una entidad auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevó a cabo una intensa lucha contra los delitos ambientales en toda la República Dominicana, resultando en el arresto y la puesta a disposición del Ministerio Público de un total de 841 personas por violaciones a las leyes ambientales.

Estos arrestos incluyeron a 505 ciudadanos dominicanos y 336 extranjeros, quienes fueron detenidos en diversos operativos realizados en todo el país. Además, se retuvieron 259 vehículos de motor, que incluyen retroexcavadoras, palas mecánicas, volquetas, camiones y motocicletas.

Los datos proporcionados por la Dirección de Operaciones del Senpa, que dirige el capitán de navío de la Armada de la República Dominicana, René Rodríguez Álvarez, revelaron que el área con el mayor número de arrestos fue el Parque Nacional Los Haitises, donde se detuvo a un total de 145 personas.

Los informes destacaron que la mayoría de los operativos se llevaron a cabo en Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís, con un total de 106 de los 1,594 operativos realizados en todo el país durante esos dos meses. Por su parte, la provincia Monseñor Nouel sobresalió con 260 de los 4,089 patrullajes llevados a cabo en ese período.

El Senpa continuará con estos operativos para investigar, perseguir, detener y someter ante la autoridad competente a cualquier persona o entidad que viole las leyes ambientales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

