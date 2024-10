Senador Carlos Gómez se desvincula de movimientos por candidatura presidencial 2028 y confirma aspiración para presidir senado

NUEVA YORK._ El senador de la provincia Espaillat por el PRM, Carlos Manuel Gómez Ureña, se desvinculó de los que dijo son movimientos de simpatizantes suyos que lo apoyan como candidato presidencial en las elecciones 2028, y confirmó su aspiración para presidir el senado.

El legislador aclaró que ciertamente cuenta con muchos amigos y seguidores que han propuesto montar un movimiento nacional y en el exterior para trabajar por su precandidatura a la presidencia de la República Dominicana, pero aseguró que el momento es para seguir trabajando por su provincia y apoyando al presidente Luis Abinader.

Entrevistado en el segmento “Tema & Mesa” del programa “Por Fuera y Por Dentro” que produce y conduce el comunicador Rafael Lantigua en Televiaducto de Moca. El senador perremeísta no descartó en totalidad la posibilidad de evaluar las propuestas para que aspire a la presidencia.

Lantigua le mostró un afiche que circula en la provincia Espaillat promoviendo su eventual postulación presidencial con su foto, el logo del PRM y la leyenda “Carlos Gómez 2028”, a lo que el legislador respondió que “ahí, no dice paras qué en el 2028”.

“Agradezco a algunos medios nacionales que han valorado el trabajo que nosotros hemos hecho. Allá, en la capital se ha hablado mucho de una posible candidatura a la ´presidencia de Carlos Gómez”, reveló el senador.

“La realidad es que a mí la vida me ha llevado por caminos que nunca me imaginé, y cuando llegué aquí, al país, nunca imaginé que iba a representar la provincia más hermosa que tiene el país, que es la provincia Espaillat”, explicó asegurando que nunca se imaginó siendo senador.

“No, no lo buscamos”, añadió subrayando que hoy, es senador por segundo periodo.

Expuso que “en realidad, yo todavía no me he reunido con nadie ni me ha pasado por la mente reunirme con nadie para correr para una candidatura presidencial”.

Reiterando el agradecimiento a todas las personas que se reúnen con él, citando que ha tenido encuentros con empresarios en Estados Unidos que se comprometieron a ayudarlo a financiar su campaña a la presidencia, si decide postularse.

“En realidad, lo que estamos haciendo es un buen trabajo, trabajando por nuestra provincia y las mejores decisiones para nuestro país y en eso estamos, me falta todavía mucho por recorrer”, dijo el senador.

El entrevistador se sumó a la promoción comentando que “con la experiencia o mínima que tenga haciendo entrevistas, a mí me parece que aquí tenemos un candidato o precandidato a la presidencia de la república, llamado Carlos Gómez porque primero, no me lo ha descartado en la respuesta”.

Al preguntarle si quiere ser presidente del senado, respondió que tiene muchos amigos entre sus colegas del senado y no es buscando que ellos lo apoyen para la presidencia. “Tenemos una amistad bonita, pasamos cuatro años socializando con ellos y sus familias y me invitan mucho a las provincias donde uno adquiere una visión mucho más amplia del país”

Dijo que está trabajando, es senador y puede estar en la tómbola para la presidencia del senado.

“Creo que a todos a los senadores nos gustaría ser presidentes del senado. Es un cargo importantísimo, a través de una presidencia del senado uno puede ayudar bastante a nuestra provincia”, indicó.

Puntualizó que aunque se ha reunido con varios de los aspirantes del partido a la presidencia en cenas, desayunos pero se debe a una provincia y en este instante, lo que se debe hacer es seguir trabajando por la provincia Espaillat.

“El día que yo me declare con un candidato, los otros no van a estar contentos y cuando vaya en busca de ayuda a los ministerios, LE sería más difícil.